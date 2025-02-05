印度運河驚見「超粗巨蟒」！猛男靠個「勇」字　徒手將牠拉上橋

印度一名男子近日發現運河中有條巨蟒，決定徒手將其拉出；過程中雖然兇猛的蛇曾經發動攻擊，但男子巧妙躲開，最後成功將其拉出水面，影片引起數百萬人關注。



《印度斯坦時報》報道，根據Instagram用戶「vishal snake saver」分享的影片，男子發現水中巨蟒後，先是用鉤子勾住蛇身，接着握住尾部，試圖單手將其拉出。

即睇事發經過：（按圖了解）



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感受到危險的大蛇動作兇猛，不斷掙扎，但男子並未膽怯，反而穩穩地抓住蛇尾，慢慢將它拉出水面。

這段影片獲得破百萬讚，男子面對危險時的冷靜鎮定，引發觀眾讚嘆。網友寫道：「我早就嚇得落荒而逃了！這個人是真正的英雄。」另一人說：「他怎麼能保持如此冷靜？我會嚇壞的！」

其他人則迅速讚揚這名男子的技巧，有人說：

．「這人一定是專業人士。我可不敢冒險處理這麼大的蛇」

．「蛇可能比那人還要害怕！看它逃跑的速度多快。」



也有人質疑這種情況的安全性：

．「我不確定這樣拉出一條蟒蛇是不是最好的主意—情況可能很快就變得危險了」

．「雖然令人印象深刻，但我們需要記住，像這樣處理野生動物可能存在風險」



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