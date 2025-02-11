特朗普正式簽署命令停止推廣紙飲筒　稱塑膠不會影響鯊魚

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月10日正式簽署行政命令，廢除前總統拜登（Joe Biden）推廣紙飲筒的政策，回歸塑膠飲筒。他表示紙質飲筒會裂開，並說塑膠對海洋生物如鯊魚影響有限。



特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署命令時向記者表示：「我們要重新使用塑膠吸管。這些（紙吸管）根本沒用，我用過很多次了，有時它們會斷掉、會裂開。如果東西很熱，它們撐不了多久，有時幾分鐘，有時幾秒鐘。這實在很荒謬。」他還稱：「我認為，當鯊魚進食、在海洋中咀嚼時，塑料不會對它們造成太大影響。」

從環境影響的角度來看，塑膠是造成嚴重污染問題的根源，因其是由燃燒化石燃料產生的。美國一些州先前已禁止使用塑膠飲筒，因為即棄用品會造成塑膠污染，並被證明對某些野生動物有害。

但特朗普似乎並不相信塑膠會對環境帶來危害，並嘲笑民主黨實施的「綠色新政」計劃。此前，特朗普曾將氣候變遷稱為「騙局」，並在1月20日就職後就宣布退出巴黎氣候協定。