特朗普警告哈馬斯周六前釋放所有以色列人質：地獄將降臨
撰文：劉耀洋
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哈馬斯武裝派系卡桑旅（Al-Qassam Brigades）2月10日表示，將暫停原定於15日的釋放以色列人質的計劃，直至另行通知。美國總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）同日宣稱，若在加沙被扣押人質未能在15日中午12時前獲釋，他將廢除先前達成的停火協議，並揚言指「地獄將降臨（哈馬斯）」（All hell is going to break out）。
美媒10日報道，卡桑旅發言人奧貝達（Abu Obeida）當日透過社交媒體Telegram稱，由於以色列違反停火協議，因此決定暫停15日的釋放人質計劃。
對此，特朗普同日在白宮向記者表示，若哈馬斯沒有按時釋放被關押的以色列人質，那麼他建議屆時立即取消停火協議。
其後特朗普被記者追問「讓地獄降臨」有甚麼實際意思，他回應道：「你之後將會知道，哈馬斯也將會知道是甚麼意思。」
不過他補充指，這只是他自己的個人意見，最終決定權仍在以色列手中。
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