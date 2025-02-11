特朗普改革有可能成功？　馬斯克20天已逼退6萬政府人員

「特朗普（Donald Trump)＋馬斯克（Elon Musk）」組合正猛烈撼動已經逐步結構了兩百多年的美國政治秩序和政治文化，而外界則在笑「特馬變法」的莽撞與混亂，在等着看特朗普馬斯克失敗的笑話，但卻忽略了這君臣二人的意志與手段，沒注意到變法已初見成效，而且事實上亂中有序。

尤其那些首先被「革命」的部門，都是聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）、美國國際開發署（USAID）、國防部五角大樓等國家核心強力部門，是帝國霸權的支柱與爪牙，就更顯特馬敢啃砸骨頭的改革精神。一般改革做「加法」設立新部門、增加新編制容易，做「減法」砍部門、減編制，因為要端掉別人甚至自己人的飯碗，往往最難。

在一個已經運行了兩百多年的老牌帝國，舊勢力樹大根深，利益集團盤根錯節，20天能取得目前成果，已經很不容易。在這樣一個龐大的建制國家，在有限的任期，也只有用這種辦法，才能轟垮舊秩序和利益集團的城堡，保證改革進展。

特朗普1月20日宣誓就職當天簽署行政令，組建名為「政府效率部（DOGE）」的顧問委員會，由特斯拉首席執行官馬斯克牽頭，開始進行刀刃向內的改革，旨在減少政府冗員，削減政府開支，提升政府效率。

馬斯克也為特朗普定下了個驚人的KPI目標，要在幾個月內讓美國聯邦政府減員幾十萬，並每年為美國節省2萬億美元。

政府效率部的X頁面，其招聘也直接在X上進行。（X截圖）

現在，馬斯克初戰告捷，已經關停不少聯邦機構和項目，已有超6萬美公務員被接受「勸退」，佔聯邦政府勞動者總人數的3%。儘管這個比例遠低於特朗普和政府效率部部長馬斯克期望的比例10%。但考慮到新政實施才20天，其效率已經可稱神速。

而之所以能取得如此成功，是因為馬斯克採取了一手軟——買斷，和一手硬——逼退，相結合的辦法，軟硬兼施，所以效果特別顯著。

圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

關於買斷計劃，媒體報道，當地時間1月28日，美國政府負責人力資源的人事管理辦公室（OPM）對美國聯邦政府工作人員發送一份電郵，郵件顯示，美國政府將對所有主動離職的聯邦政府僱員提供約8個月的薪資補償，但離職員工需要在2月6日前作出離職決定。若按照該方案辭職，當事人的薪酬與福利都會持續至9月30日，並提供該期間工作安排上的減免。而如果被裁減部門的員工不願意接受買斷離職，那到時候被強制裁撤的時候，一分錢也拿不到。在祭出這一措施後，到上周二接受「買斷計劃」的公務員已經超過2萬。

此次轟轟烈烈的關停行動，也讓這個此前一直神秘莫測的DOGE小組成員露出廬山真面目。美國媒體近日曝光政府效率部6名主要成員身份，他們均為「00後」。在這六人（見下圖）的共同努力下，DOGE僅用兩周時間就完成了美國政府幾十年來未曾實現的行政重組。他們行動極其高效，日夜不停，全面審計各美國聯邦機構。

由馬斯克（Elon Musk）領銜的政府效率部（DOGE）因旗下成員背景引發爭議。該小組由六名介乎19至24歲的軟件工程師組成。他們分別是Edward Coristine（首行左一）、Akash Bobba（首行中）、Ethan Shaortran（首行右一）、Luke Farritor（次行左一）、Gautier Cole Killian（次行中）和Gavin Kliger（次行右一）。（網上圖片）

而這種在正式系統外設立一個主要由年輕小將組成的編外小組，給這個小組賦予可介入一切的巨大權力，讓這個編外部門向體制內開刀，幹掉體制內建制勢力，並在社會面發動輿論和社會公眾策應支持的辦法，在其他國家歷史上也有先例。他們有的失敗了，有的成功了。

特朗普和馬斯克先前均稱，政府效率部能省下2萬億美元的聯邦政府開支。多數專家認為，這一目標不太現實。路透社說，美國歷史上，旨在遏制政府浪費的顧問委員會通常高調登場，但最終收效甚微。而特朗普的改革，起碼從目前看，效果卻相當顯著。

改革是打破舊秩序，建立新秩序，是端掉一些人的飯碗，觸動利益集團的事情，必然會遭到舊勢力反對，甚至會引起一定程度的混亂。政府效率部的工作人員突然出現在美國各大行政機構，試圖訪問敏感文件、數據庫和計算機系統卻沒有什麼問責制，確實會造成一些問題。不過相對於整體改革，這些都是付出的必要成本。很多人都說這是一場必敗的改革，我認為特馬至少能部分成功。