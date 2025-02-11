美國樂隊Mötley Crüe主音飛機衝出跑道與私人飛機相撞　1死4傷

美國聯邦航空管理局（FAA）空局證實，兩架飛機在亞利桑那州斯科茨代爾機場（Scottsdale Airport）跑道上相撞，事故已造成至少一人死亡、四人受傷。



新華社引述FAA周一（2月10日）發表的聲明說，當地時間下午2時45分左右，一架中型「里爾噴射式」35A型（Learjet 35A）飛機在斯科茨代爾市機場降落時偏離跑道，撞上地面一架「灣流」200型（Gulfstream 200）商務機。

斯科茨代爾消防局發言人福利奧（Dave Folio）在記者會上說，墜機事件中至少有四個人受傷。路透社引述他說，一名人員仍受困在其中一架飛機內，急救人員正在努力營救，另有三人已送往當地醫院。

福利奧沒有提供其他細節，目前還不清楚飛機滑出跑道的原因。當地傳媒指，滑出跑道的飛機由老牌樂隊Mötley Crüe（克魯小丑）主音Vince Neil所有，其代表律師稱事發時機上載有2名機師及2名乘客，而Vince並不在場，同時感謝所有救援人員的付出。

圖為2024年9月6日，Mötley Crüe主音在Vince Neil在拉斯維加斯表演。（Getty Images）

此次事件發生之際，美國航空安全受到嚴格審查。

美國國家運輸安全委員會的調查人員正在調查最近幾過發生的三宗致命事故：一架客機與美國陸軍黑鷹直升機在華盛頓列根機場附近空中相撞，造成67人死亡；一架醫療飛機在費城墜毀，導致7人喪生；一架飛機在阿拉斯加墜毀，造成十人身亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

