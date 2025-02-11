全球24國領導人支持率調查　特朗普排第五　榜首又是誰?

據美國晨間諮詢公司（Morning Consult）發表一月全球24國領導人支持率調查，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）第二任期上台後的支持度（Approval rate），排行第五，高於多數民主國家領導人。



據美媒《新聞週刊》（Newsweek）報道，晨間諮詢公司在1月21日至27日對24個民主國家進行的民調顯示，特朗普的支持率為52%，不支持率為38%，剩餘有10%的受訪者回答說他們不知道是否支持他。在該排名中，僅有四位世界領導人擊敗特朗普（按排名順序）：印度總理莫迪（Narendra Modi）、墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）、阿根廷總統米萊（Javier Milei）、瑞士總統祖特爾（Karin Keller-utter）。

德國總理朔爾茨和法國總統馬克龍則在榜尾位置，只有20%的人支持朔爾茨；18%的人表示支持馬克龍。因戒嚴風波仍被拘押的韓國總統尹錫悅，支持率僅17%，僅高於敬陪末席的捷克總統帕維爾（Petr Pavel）。

Morning Consult發表今年1月的世界領導人排名。（Morning Consult）

此次的民調標誌著特朗普的支持率較其第一任期有所上升。民調顯示，民眾強烈支持特朗普的移民議程，其中包括加強驅逐出境力度、取消出生公民權以及提議在古巴關塔那摩灣（Guantanamo Bay）建造設施來安置非法移民等措施。

2025年1月26日，美國移民和海關執法局 (U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE) 特工在伊利諾伊州芝加哥進行拘捕行動，這是美國總統特朗普（Donald Trump）大規模打擊非法移民行動的一部份。（Reuters）

然而，儘管特朗普的支持率不斷上升，他仍然是美國總統中最不受歡迎的一位。根據最新的蓋洛普（Gallup）民調，他的支持率是自1953年以來民選總統中最低的。民調專家告訴《新聞週刊》，總統在任期開始時經歷民調的「蜜月期」並不罕見，但後期的支持率可能會出現波動。