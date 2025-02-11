特朗普否認副手萬斯是接班人　稱討論此事「為時尚早」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在霍士新聞（Fox News）預先錄製的採訪節目中否認將副手萬斯（JD Vance）視作繼任者，他指萬斯是有能力的人，表現出色，但認為現屆政府只是剛開始，討論接班問題「為時尚早（It’s too early）」。



這個節目在當地時間周一（10日）下午播出，外界關注萬斯會否成為共和黨內的繼承人，主持人節目中還提及萬斯將在下次期中選舉中尋求支持，不過特朗普則回應近三週以來是歷屆總統任期開始時，「最偉大的開局」。

《紐約郵報》分析指，特朗普此番回應可能是避免引起人們對他必須在2029年時按憲法規定卸任總統的關注。1951年生效的《美國憲法第二十二修正案》規定總統連選連任不得多於2次，也不能擔任總統或執行總統職責超過2年後再當選為總統多於1次。

圖為霍士新聞2025年2月10日發布的訪問影片，其中主持人問及特朗普是否將副手萬斯視為接班人，特朗普出言否認。（截圖自Fox News）

美國前總統拜登（Joe Biden）在卸任前提名副手賀錦麗（Kamala Harris）擔任民主黨候選人參選，但總統並不總是如此支持副手，例如前總統奧巴馬（Barack Obama）在任時就未提名時為副手的拜登，轉而提名前國務卿希拉里（Hillary Clinton），她後來被特朗普擊敗。