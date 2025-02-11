Instagram青少年帳號本週起擴展至香港　監護人可限制使用時數等

Facebook母公司Meta周二（11日）公布，本週起在包括香港在內的亞太地區推出Instagram青少年帳戶，以提升青少年用戶的安全性與隱私保護。



根據Instagram網站說明，「青少年帳號」專為13至17歲青少年提供，會自動採用防護強度更高的青少年網絡安全設定。

「青少年帳號」為家長提供監護功能，家長或監護人必須與家中青少年的帳戶設定監護關係，方可執行有關動作。

家長可設定家中青少年可以使用Instagram和、或Threads的時間上限，批准或拒絕家中青少年有關降低其網絡安全設定防護強度的要求，查看家中青少年曾與哪些帳戶聊天、批准或拒絕家中青少年把帳戶設為公開帳戶等。

圖為2018年3月28日，有手機用戶身處投放Instagram標誌的螢幕前面。（Reuters）

青少年帳戶會自動設為在每天使用應用程式的總時長達到60分鐘後，便收到關閉Instagram或Threads的提醒。帳戶也會自動於每天晚上10時至次日早上7時開啟睡眠模式，期間所有Instagram通知將被設為靜音。

平台還推出「敏感內容控制」功能，幫助青少年管理其時間與瀏覽內容，減少有害資訊的影響。

網站指，青少年帳戶目前僅適用於部份地點，並會於2025年初在全球推出。根據大多數國家或地區規定，用戶必須至少年滿13歲才能使用Instagram帳戶。