澳洲推新法案　禁止16歲以下兒童及青少年使用社交媒體

澳洲國會提出一項新法案，要求社交媒體公司禁止16歲以下兒童和青少年使用社交媒體平台。



據路透社報道，澳洲國會11月21日提出的這項法案列明，社交媒體公司若未能阻止兒童和青少年訪問X、TikTok、臉書和Instagram等平台，將被罰款高達5000萬澳元（約2.5337億港元）。

在新法案下，當局將試行社交媒體年齡驗證系統，包括生物識別或身份證明，以執行年齡限制。這是目前全球對社交媒體平台實施最嚴格的監管措施之一。

法案也包含強而有力的私隱條款，要平台刪除收集到的所有年齡驗證資料。

不過，兒童和青少年將可以使用WhatsApp、網絡遊戲以及與健康和教育相關的平台，例如青少年心理健康支持平台Headspace和YouTube等。

若法案獲得通過，社交媒體平台將獲得一年的寬限期，以了解如何實施和執行禁令。

2021年7月13日，在智能手機上可以看到Facebook、TikTok、Twitter、YouTube和Instagram等社交媒體應用程式。（Reuters）

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）發聲明指：「這是一項具有里程碑意義的改革。我們知道有些孩子會找到其他的迴避方法，但我們正在向社交媒體公司發出信號，要他們改正自己的行為。」

澳洲通訊部長羅蘭（Michelle Rowland）表示，這項立法讓社交媒體平台承擔責任，而不是父母或兒童，以確保有足夠的年齡驗證保護措施。「對澳洲年輕人來說，社交媒體是有害的。近三分之二14歲至17歲澳洲人曾在網上瀏覽極其有害的內容，包括吸毒、自殺或自殘。」

她也說，這是為了保護年輕人，而不是懲罰或孤立他們，並讓父母知道，在支持孩子的健康和福祉方面，政府會站在他們這一邊。「這項法案旨在樹立新的規範價值觀，即訪問社媒並不是澳洲（孩子）成長期的決定性要素。」

社交媒體公司表示，他們將遵守新立法，但警告政府不要在沒有充分協商的情況下過快採取行動。

聯合國兒童基金會澳洲辦事處政策與倡導負責人馬斯基爾說，擬議的立法不是保護年輕人的「萬能藥」，仍然有更多的工作得要做。

她補充說，這個法案可能會將年輕人推向「隱蔽且不受監管的網絡空間」。

反對黨已表明支持這項立法，這意味法案將以絕大多數票數在議會兩院通過。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）2022年7月8日在悉尼出席記者會。（Reuters）

阿爾巴尼斯之前表示，新法案將在議會通過後至少12個月生效。

本文獲《聯合早報》授權轉載

