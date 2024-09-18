IG推18歲以下青少年帳戶　加強私隱及家長管制　過濾敏感內容

美國科技公司Meta表示，將為旗下社交媒體Instagram（IG）的青少年用戶，推出具有新私隱設定的特定帳戶。這是Meta回應監管壓力，限制用戶接觸有害內容的最新措施。



IG在其社交媒體帳戶上發布有關青少年帳戶的資訊：

路透社9月17日引述Meta聲明報道，將自動把所有指定的IG帳戶轉換成青少年帳戶，這些帳戶將預設為不公開（private）。

青少年帳戶的用戶只能從已追蹤帳戶、或已連結帳戶接收訊息和被標註，而針對敏感內容的設定將調整至最嚴格。

Meta指出，牽涉打架或宣傳整形手術影片等的「敏感內容」將會受到限制。此外，青少年每日使用IG超過60分鐘後將收到通知，而「睡眠模式」會在晚上10時至早上7時啟動，此時將關閉通知功能並對私人訊息開啟自動回覆。

16歲以下的使用者，只有在得到父母同意下才能更改預設設定，家長還將獲得一套設定選項，可查閱子女的互動對象，並限制他們對IG的使用。

2016年8月3日，Instagram應用程式在一部Iphone螢幕上顯示。（Getty）

多項研究顯示，使用社交媒體與較嚴重的抑鬱、焦慮和學習障礙有官，其中青少年用戶受影響最明顯。

Meta、字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok和谷歌（Google）的YouTube，已經在美國面臨由兒童和學校提出的數百宗訴訟，指控這些社交媒體導致用家上癮。

Meta表示，將於60日內把美國、英國、加拿大和澳洲的已識別用戶轉換為青少年帳戶，並在今年稍後將措施延伸至歐盟，全球各地的青少年則將從2025年1月開始轉為青少年帳戶。