特朗普政府與俄達成換囚協議 監逾3年美國教師獲釋啟程返國
撰文：蕭通
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美國與俄羅斯達成新的換囚協議，白宮2月11日表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）剛訪問俄羅斯，同日會把在俄被拘押逾3年、63歲的美國教師福格爾（Marc Fogel）帶回。福格爾的妻兒已發聲明感謝特朗普，但暫時未知美國是否已釋放俄方人員，以及該獲釋者身份。
特朗普近日曾與普京通話
白宮國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）稱，今次換囚協議由特朗普、威特科夫，以及其他總統顧問通過談判促成。他形容，這是俄羅斯展現誠意，以及正朝結束烏克蘭戰爭前進的標誌。他又表示，威特科夫與福格爾已經起程，且已離開俄羅斯領空。沃爾茲表示，在特朗普的領導下，福格爾當晚將踏上美國土地，與家人和親人團聚。
特朗普此前曾表示，曾與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通話，稱已向對方表明須結束烏克蘭戰爭，但未詳述更多細節。
福格爾涉攜大麻入境判囚14年
今次獲釋的福格爾是美國公民，2012年起在莫斯科的Anglo-American School of Moscow擔任教師。2021年8月，他被指將17克醫用大麻帶入俄羅斯而被捕，並於2022年6月被判囚14年。但直到去年底，他才被時任美國總統拜登（JoeBiden）政府歸類為被錯誤拘留者。
去年8月1日，美俄曾進行冷戰結束以來最大規模換囚行動。美國及多個盟國作為一方，與俄羅斯達成換囚協議，俄羅斯方面釋放美國《華爾街日報》（Wall Street Journal，簡稱WSJ）記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）、前美國海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）等16人，西方國家則將8名囚犯送回俄羅斯，總計達24人。
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