聯合國評估加沙戰後重建　預料至少需要4129億元

聯合國周二（11日）表示，重建加沙地帶並結束其遭受的人道主義災難至少需要530億美元（約4,129億港元），其中僅頭三年就需要200億美元（約1,558億港元）。



法新社報道，聯合國在一份報告中表示，還必須建立「政治和安全框架」，以便開始恢復和重建，並為迅速結束以色列佔領的政治進程奠定基礎，「並建立可行的兩國解決方案」。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在文件中表示：「中期評估初步表明，加沙地帶需要進行大規模的恢復和重建工作」，但他警告稱，這並不是全面的評估。「報告估計，加沙短期、中期和長期恢復重建需求為531.42億美元。其中，前三年的短期需求估計約為205.68億美元。」

2025年2月5日，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在美國紐約市聯合國總部向「巴勒斯坦人民行使不可剝奪權利委員會」發表演說。（Reuters）

報告評估稱，在長達一年多的以巴戰爭中，加沙超過60％的房屋被毀，房地產行業需要約152億美元（約1,184億港元）； 商業和工業部門預計需要69億美元（約538億港元）；衛生部門也需要69億美元；振興農業產業需要約42億美元（約327億港元）；交通運輸需要29億美元（約226億港元）；水和衛生設施估計需要27億美元（約210億港元）；教育需要26億美元（約203億港元）。

報告還指出，由於大量夾雜未爆炸彈藥的廢墟以及清理廢墟的高昂費用，預計環境部門將面臨高達19億美元的赤字（約148億港元）。