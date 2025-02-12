特朗普晤約旦國王　重申接管加沙方案　阿卜杜拉反對逼遷巴人

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月11日在白宮與到訪的約旦國王阿卜杜拉二世（King Adullah）舉行會面時重提接管加沙，並將當地的巴勒斯坦人安置到鄰國的計劃。阿卜杜拉二世對該方案表示反對，並認為在兩國方案（two-state solution）基礎上實現公正的和平才是確保區域穩定的途徑。



據路透社報道，特朗普與阿卜杜拉二世討論加沙局勢，是前者上任後首次與阿拉伯國家領導人舉行會晤。

據報道，特朗普在會面中重申「接管加沙計劃」能夠為區域帶來和平，而「將加沙改建成渡假村」將為中東人民創造大量就業機會。

2025年2月11日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）與約旦國王阿卜杜拉二世（King Adullah，右）在華盛頓白宮會晤後握手。（Reuters）

特朗普又指，巴勒斯坦人將會在加沙以外的地方生活，認為約旦和埃及有部份土地可供巴人居住。

阿卜杜拉二世在會面後表示，在與特朗普會面時重申該國反對驅逐身處加沙和約旦河西岸（West Bank）巴勒斯坦人的方案。

約旦國王阿卜杜拉二世與美國總統特朗普會面後，在社交平台撰文反對「逼遷」身處加沙及約旦河西岸的巴勒斯坦人：

2025年2月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮橢圓形辦公室與約旦國王阿卜杜拉二世（King Adullah）舉行會面。（Reuters）

阿卜杜拉二世在其個人社交平台撰文指，「在兩國方案的基礎上實現公正的和平才是確保區域穩定的途徑。這需要美國去主導，特朗普總統愛好和平。他在促成加沙停火上發揮積極的作用。我們期望美國和相關持份者致力確保停火可以持續」。