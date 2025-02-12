日本連日大雪12死158傷　福島溫泉區2度雪崩　62人受困旅館40獲救

日本自2月4日迎來今季入冬以來最強且持續時間最強寒流，總務省12日公布統計數字指，暴雪至今已造成12人死亡、158人受傷。日本福島縣福島市土湯溫泉町10日因大雪兩度發生雪崩、雙向交通受阻，導致身處當地3間溫泉旅館的人被困，當地出動直升機救出其中40人。



日本時事通訊網（Jiji Press）12日報道，總務省當日透露，新潟縣有3人因暴雪而死亡，是死亡人數最多的縣，其次是福島縣和島根縣，各有2人死亡；山形縣、富山縣、石川縣、福井縣、長野縣則各​​有1人。在受傷人士中，其中51人重傷、107人輕傷。

新潟縣表示，死者均為70多歲的男性，其中一人當時正在屋頂清理積雪，卻意外墜落身亡，另外兩人則因突發疾病去世。

圖為攝於2025年2月12日的影片截圖，其中可以看到日本新潟縣中央區受寒流影響，街道上布滿積雪。（NHK截圖）

福島溫泉區接連雪崩 22人至今仍被困

日本放送協會報道，在日本福島縣福島市土湯溫泉町兩度發生雪崩，3間溫泉旅館因唯一對外的道路堵塞，導致其中的62名員工及住客陷入孤立狀態。

當地政府12日上午展開救援行動，以直升機救出其中440人，無人受傷。他們在福島縣警方一處設施接受健康狀態確認後，搭乘縣政府提供的巴士前往福島站離開。

2025年2月11日，日本福島縣福島市土湯溫泉町因大雪兩度發生雪崩後，身處當地3間溫泉旅館的人被困，當地政府出動直升機救出其中40人。（NHK截圖）

縣政府稱，3間旅館中仍有22人被困，但電、瓦斯和水等關鍵物品仍然暢通，目前沒接到館內人士提出的物資請求。