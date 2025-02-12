澤連斯基晤美國財長貝森特 美方提交夥伴關係協議初稿
撰文：洪怡霖 王海
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路透社2月13日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與到訪的美國財長貝森特（Scott Bessent）舉行會面。兩人其後舉行聯合新聞發布會，澤連斯基表示，烏方已收到來自美方的夥伴關係協議初稿，將會盡一切努力研究協議細節，期望能夠在14至16日舉行的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上達成共識並盡快簽署。
據報道，到訪烏克蘭的美國財長貝森特，向烏方提交一份涉及經濟合作的夥伴關係協議初稿。澤連斯基表示，與貝森特的談話具建設性，雙方亦討論到安全保障和烏克蘭礦產資源開發等議題。
澤連斯基在其X平台分享與美國財長貝森特會面的照片與談話內容：
報道指，礦產資源問題是雙方討論的重中之重。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前提出，希望烏克蘭向美國提供價值5,000億美元（約3.89萬億港元）的稀土資源，換取美國對烏克蘭的支持。
澤連斯基14日將出席慕尼黑安全會議，預料將會與美國副總統萬斯（JD Vance，又譯範斯）舉行會面。
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