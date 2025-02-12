特朗普派財政部長本週訪烏　美媒：萬斯14日在慕尼黑晤澤連斯基

多名美國高層官員本週將出席慕尼黑安全會議，俄烏戰事為重點議題。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於2月11日表示，財政部長貝森特（Scott Bessent ）也將於本週訪問烏克蘭，並與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，討論結束俄烏戰爭。



圖為2025年1月27日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在波蘭出席奧斯威辛集中營（Auschwitz-Birkenau）納解放80周年的紀念活動。（Reuters）

路透社報道，貝森特將成為特朗普政府首位訪問烏克蘭的內閣官員，預定將與烏克蘭討論美國獲得烏克蘭稀土礦產資源的可能性。特朗普11日在霍士新聞（Fox News）播出的採訪中稱，希望從烏克蘭獲得「價值5,000億美元的稀土」。

與此同時，美國政治新聞網站Politico稱，在出席慕尼黑安全會議期間，美國副總統萬斯（JD Vance）將於14日與澤連斯基會談。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）及俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg），也將出席慕尼黑會議。

圖為2024年11月2日，美國共和黨副總統候選人、現任參議員萬斯（JD Vance）在亞利桑那州出席集會。（Reuters）

美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）2月8日曾指出，歐洲應承擔起烏克蘭戰後安全保障的責任，而美國亦應該透過稀土、自然資源、石油和天然氣等合作，收回軍援烏克蘭的成本。