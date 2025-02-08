特朗普下週或晤澤連斯基　烏克蘭願以稀土換取經濟支持

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（2月7日）表示，下週可能在華盛頓與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，討論結束俄烏戰事。他周一也曾表示，作為美國財政支持的回報，希望烏克蘭向其提供稀土和其他礦產。對此，澤連斯基回應稱願意達成協議。



路透社報道，澤倫斯基周五翻閱了曾被保密的稀土和其他重要礦產的龐大地圖，旨在迎合特朗普的協議。他表示，烏克蘭不到20%的礦產資源，包括約一半的稀土礦產被俄羅斯佔領；烏克蘭還擁有歐洲最大的鈦儲量，許多鈦礦床都位於烏克蘭西北部，遠離戰爭地區。

圖為2024年12月19日，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)出席在比利時布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會。（Reuters）

但澤倫斯基強調並非提議放棄烏克蘭的資源，而是提出建惠互利的夥伴關係，共同開發這些資源。並指美國對烏克蘭的協助最多，因此理應獲得最多，並享有優先權，他會與特朗普磋商。

去年秋天，烏克蘭提出向盟友開放其關鍵礦產資源的投資建議，並提出了一項「勝利計劃」，力求讓其在談判中佔據最有利地位，迫使莫斯科坐到談判桌前。