世衛警告美國暫停援助將威脅全球公共衞生　譚德塞籲美國恢復援助

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於2月11日的新聞發佈會上強調，美國暫停對外援助資金的後果，將對全球公共衛生工作構成直接威脅，包括導致愛滋病毒治療中斷、小兒麻痺症根除工作受挫，以及應對非洲猴痘流行病疫情的資源有限，他促請美國考慮恢復援助。



譚德塞表示：「美國的總統愛滋病緊急救援計劃（President's Emergency Plan for AIDS Relief，PEPFAR）資金暫停撥付，將導致50個國家的愛滋病治療、檢測和預防服務立即停止。」他希望美國政府重新考慮其資助方式，至少在找到解決方法之前，繼續向世衛提供資金。

譚德塞重申，世衛正致力提升透明度及問責度，願意回應任何問題，亦希望美國繼續與世衛合作，繼續推進改革工作。

世衛人員往加沙視察。（X @DrTedros）

特朗普（Donald Trump，又譯川普）在上任後簽署行政命令，讓美國推出世衛組織，並批評該組織在新冠疫情和其他國際衛生危機上的處理不當，且要求美國「不公平地支付高額費用」。

根據特朗普的行政命令，美國將展開退出世衛並停止資助的12個月通知期。美國是世衛迄今最大的資金支持者，貢獻世衛組織總資金的約18%。