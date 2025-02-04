不止日本　歐美韓國均爆發冬季流感　世衛建議打針預防

台灣藝人徐熙媛（大S）在日本旅遊期間，不幸因感染流感併發肺炎而病逝，引發公眾對流感問題的警覺。除了日本爆發流感外，韓國、歐洲與美國等地也爆發冬季流感，世界衛生組織建議公眾打針預防，不慎得病後應身處通風的房間內靜養以及注意個人衛生，病情嚴重者則須盡快就醫。



韓國早前爆發流感，截至上月中旬創下2016年高峰以來新高，當地同時受包括新冠病毒在內的四種呼吸道疾病病毒夾擊，截至1月的第一周，每一千名門診病人中，類流感病人的人數達99.8人。韓國疾病管理本部數據顯示，截至1月18日，45.6%的個案檢測呈現流感病毒陽性，其中28.5%檢出H1N1病毒，15.7%檢出H3N2病毒。

2025年1月7日，美國紐約，當地流感嚴重，圖為一名戴口罩人士在藥店購買藥物。（Getty）

美國各地也爆發冬季流感，疾病控制和預防中心（CDC）預料自2024年冬季開始截至1月中旬已有2千萬人得病，25萬人入院、1.1萬人死亡，其中大多數個案由甲型流感（H1）病毒引起，主要是H3N2和H1N1型病毒。個案直到1月底仍然高居不下，並且在全美各地持續增加。

世衛1月底指歐洲接受呼吸道疾病檢測呈現陽性的比例為36%，這數字未達流感季高峰的50%至60%，預料未來數週入院人數可能持續上升。