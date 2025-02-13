美國參議院通過爭議提名　Tulsi Gabbard確認為國家情報總監

美國參議院周三以52票對48票確認了加巴德（Tulsi Gabbard）為國家情報總監， 儘管她缺乏情報經驗。此次投票中，只有肯塔基州共和黨參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）反對，他認為加巴德未能證明自己為該職位做好準備。



43歲的加巴德曾面臨民主共和兩黨的質疑，被視為特朗普最具爭議的任命之一，因她並未在情報領域擁有背景，只曾在國民警衛隊服役超過20年。她還曾因在2017年與敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad ）會面而受到批評。

此外，她對俄羅斯入侵烏克蘭的立場，以及她曾反對重新授權關鍵政府監控法案、支持寬恕國家安全局告密者斯諾登（ Edward Snowden）的提議，也成為爭議的焦點。

2025年2月12日，特朗普提名的加巴德（Tulsi Gabbard）在美國華盛頓特區白宮宣誓就任國家情報總監（DNI），她在現場與特朗普相擁。（Reuters）

這次投票被形容是特朗普的又一次勝利，他正在努力爭取參議院迅速批准他提名的所有政府職位候選人。