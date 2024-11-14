特朗普提名Tulsi Gabbard被指「神級惡搞」：民主黨眼中的叛徒

當地時間11月13日，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體公布最新一批內閣提名名單。其中，魯比奧（Marco Rubio）被提名為美國國務卿、加巴德（Tulsi Gabbard）被提名為國家情報總監，蓋茲（Matt Gaetz）被提名為美國司法部長。目前，財政部長、商務部長、貿易代表等關鍵內閣職位人選仍懸而未決。此前，多方消息推測，萊特希澤（Robert Lighthizer）或重任美國貿易代表。



相較於魯比奧，加巴德和蓋茲在美國以外知名度並不算高。據介紹，兩人均為堅定的特朗普支持者，同時飽受爭議，預計會在參議院確認流程中遭遇阻礙。

2024年11月5日，美國密歇根州，圖為特朗普在競選集會上發表講話，他翌日宣布在2024年美國總統大選中獲勝。（Reuters）

Tulsi Gabbard為前民主黨議員

美國有線新聞網絡和政客新聞網等媒體提到，加巴德為前民主黨議員，2020年曾以民主黨人身份競選總統，後因政見不合於2022年退黨，並加入特朗普競選團隊。

蓋茲多年來身陷醜聞，被指控吸毒並涉及一宗性交易事件。他否認自己有任何不當行為。

2024年11月4日，美國前民主黨眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）出席在賓夕法尼亞州匹茲堡舉行的競選集會支持共和黨候選人特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

特朗普的最新提名引發極大轟動，甚至蓋過了霍士新聞主持人赫格塞思（Pete Hegseth）被提名為防長的風頭。

這一決定令不少共和黨人都深感震驚，建制派精英的沮喪與MAGA的興奮形成了鮮明對比。與此同時，民主黨人指責特朗普此舉是「神級惡搞」（a god-tier, kind of trolling），旨在引起崩潰。CNN形容，美國政府對此「感到的不僅是震驚，還有憤怒」。

國家情報總監

加巴德（Tulsi Gabbard）

加巴德現年43歲，陸軍國民警衛隊的退伍軍人，民主黨眼中的「叛徒」。

2024年11月4日，美國前民主黨眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）出席在賓夕法尼亞州匹茲堡舉行的競選集會支持共和黨候選人特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

加巴德經歷頗為豐富。她以夏威夷州民主黨人身份在2012年成為首名印度教徒眾議員，2013年至2021年期間在國會任職。2020年，她以民主黨人身份競選總統失敗，於2022年退黨。2024年大選期間，她加入共和黨與特朗普一起競選，曾幫助特朗普備戰與哈里斯的辯論，並在其過渡團隊任職。

13日，特朗普在一份聲明中表示：「我知道塔爾西會把她輝煌職業生涯中的無畏精神帶到我們的情報界，捍衛我們的憲法權利，並通過實力確保和平。」

CNN和Politico指出，加巴德的提名必將引起參議院的反對。因為她缺乏情報方面的經驗，並且奉行反干涉主義外交政策，反對美國干預烏克蘭和中東問題，有時甚至暗示，俄羅斯之所以採取侵略性政策，是因為美國挑釁在先。而加巴德這一外交立場某種程度上與特朗普一致。

在加巴德參加2019年民主黨總統初選期間，希拉里曾在接受採訪時暗示，俄羅斯正在「培養」加巴德作為「第三方候選人」參選。

值得一提的是，加巴德政治立場的變化是一個漸進的過程。2018年11月，在記者卡舒吉死亡後，特朗普發表聲明支持沙特阿拉伯。加巴德發布推文，怒斥稱特朗普為「沙特的婊子」。

「人們預料到特朗普會選擇一位局外人來領導美國情報界，但沒有想到他會選擇加巴德。」Politico指出，這一消息震驚了國會議員以及美國情報界的現任和前任成員，同時引起了美國盟友的警惕。一名西方國家情報官員認為，這可能會導致以色列等國家減少與美國分享的訊息量。

如果提名得到參議院確認，加巴德將負責監督全美所有18個情報機構。不過，加巴德任內將會有多大的影響力仍是一個懸而未決的問題。國家情報總監，名義上是監督構成情報界機構的最高職位，但自2005年才成立，影響力在歷屆政府之間有所不同。

目前，擁有龐大收集和分析能力的中央情報局（CIA）仍然是國際情報界的重量級機構。特朗普已經任命前國家情報總監拉特克利夫擔任CIA局長。

司法部長

蓋茲（Matt Gaetz）

蓋茲現年42歲，現為佛羅里達州眾議員。

「我非常榮幸地宣布，蓋茲被提名為美國司法部長。」特朗普13日讚揚馬特是一名「極具天賦和堅韌不拔的律師」，在眾議院司法委員會任職期間「是憲法和法治的捍衛者」，曾揭露「通俄」騙局及其他「令人震驚的系統性政府腐敗和司法武器化」問題。

特朗普期望他未來實現對司法部的改革「結束司法系統的黨派武器化」，「保護我們的邊境，摧毀犯罪組織，恢復美國人對司法部嚴重破碎的信念和信心」。

2024年10月31日，美國內華達州，共和黨眾議員蓋茲（Matt Gaetz）出席共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的競選集會時向台下觀眾揮手致意。（Reuters）

蓋茲是堅定的特朗普支持者，與特朗普關係密切。兩位消息人士告訴CNN，過去一周，蓋茲在海湖莊園度過了幾天。13日當天，他還與特朗普一起乘坐私人飛機飛往華盛頓特區。

特朗普公布提名人選之前，CNN曾提到，特朗普和他的團隊認為，如果上任後要兑現競選承諾，司法部長將是內閣中最重要的職位，這些承諾包括與移民有關的行政命令和對其「政治敵人」的調查。此外，司法部還負責在法庭上為政府行為辯護，涉及從醫療保健到環境再到槍支管制等問題。

但CNN、美聯社等美媒均指出，蓋茲多年來深陷醜聞，一直以來是眾議院道德委員會調查的對象，這可能會導致參議院無法確認他擔任司法部長。據介紹，蓋茲曾被指控吸毒，並參與一起與17歲未成年女孩有關的性交易事件。他否認這些指控。

「這就像是特朗普做出的神級惡搞，只是為了引發崩潰。」談及蓋茲的提名時，賓夕法尼亞州民主黨參議員約翰·費特曼表示，蓋茲就是一個能引起爭議的人選。CNN法律分析師、前美國助理檢察官艾利·霍尼格稱：「這是一個令人憤慨的選擇。但沒有辦法改變。」

特朗普選擇蓋茲領導司法部，讓共和黨人也深感震驚。愛達荷州眾議員邁克·辛普森表示，他很難相信蓋茲能夠通過參議院的確認程序。阿拉斯加州參議員麗莎·穆爾科斯基也說，她不相信蓋茲是一個有力的候選人。緬因州參議員蘇珊·柯林斯稱：「我相信在聽證會上，蓋茲會被問到很多很多問題。」

2024年10月31日，美國內華達州，共和黨眾議員蓋茲（Matt Gaetz）出席共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的競選集會發表講話。（Reuters）

不過，共和黨籍眾議院議長邁克·約翰遜13日晚間在新聞發布會上透露，蓋茲已向國會提交了辭呈。辭職信將在眾議院宣佈後生效。按照規定，當蓋茲辭去國會議員職務時，眾議院道德委員會的調查實際上已結束。該委員會的調查對象僅為國會議員。

當日早些時候，共和黨參議員約翰·圖恩當選參議院多數黨領袖。他拒絕透露他是否對特朗普當天的兩個提名感到擔憂，以及他是否認為蓋茲能夠通過參院的確認程序。但他承諾參議院將在確認過程中「審查」和「審視」特朗普的所有提名人，「這一切都將在未來幾周內發生」。

一些關鍵職位仍懸而未決

美國總統基本上需要負責約4000個政府職位的任命，這個過程可能需時數個月。

截至目前，特朗普政府的財政部長、貿易代表、商務部長等關鍵職位仍懸而未決。不過，CNN、路透社、政客新聞網等多家媒體此前已經推測出了潛在人選。

其中，特朗普過渡團隊的聯席主席、億萬富豪麥克馬洪（Linda McMahon）或擔任商務部長；美國對沖基金經理貝森特（Scott Bessent），與特朗普過渡團隊聯合主席兼金融服務公司負責人盧特尼克（Howard Lutnick）被視作財政部長的潛在人選。

同時，萊特希澤被認為即將「回鍋」，或重任美國貿易代表。萊特希澤是一名「貿易懷疑論者」，堅定鼓吹關稅理論。特朗普在首次任期發起對華「貿易戰」，與墨西哥和加拿大重新談判北美自由貿易協定，同時與歐洲爆發貿易爭端。身為貿易保護主義者的萊特希澤，是當時美方談判的「馬前卒」。

2022年7月26日，美國前貿易代表萊特希澤 （Robert Lighthizer）在華盛頓，出席由美國優先政策研究所（America First Policy Institute）舉行的美國優先議程峰會（America First Agenda Summit）。（Reuters）

值得一提的是，萊特希澤回鍋的消息令美國盟友們深感不安，甚至似乎進一步壓低了墨西哥比索的匯率。彭博社注意到，上述消息一經發布，墨西哥比索匯率8日一度下跌2.4%，至20.27比索兑1美元左右，隨後跌幅縮減至2%左右。墨西哥比索近段時間持續走低。

「這純粹是出於恐懼。」墨西哥金融集團Grupo Financiero Base研究主管加夫列拉·西列爾表示，「萊特希澤若執掌美國貿易政策，預計對北美自由貿易協定進行嚴厲審查。」法國外貿銀行首席拉美經濟學家貝爾伯爾直言：「暗示貿易鷹派萊特希澤將負責美國貿易政策，是一個不祥之兆（an ominous sign）。」

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