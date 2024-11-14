特朗普提名Tulsi Gabbard被指「神級惡搞」：民主黨眼中的叛徒
當地時間11月13日，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體公布最新一批內閣提名名單。其中，魯比奧（Marco Rubio）被提名為美國國務卿、加巴德（Tulsi Gabbard）被提名為國家情報總監，蓋茲（Matt Gaetz）被提名為美國司法部長。目前，財政部長、商務部長、貿易代表等關鍵內閣職位人選仍懸而未決。此前，多方消息推測，萊特希澤（Robert Lighthizer）或重任美國貿易代表。
相較於魯比奧，加巴德和蓋茲在美國以外知名度並不算高。據介紹，兩人均為堅定的特朗普支持者，同時飽受爭議，預計會在參議院確認流程中遭遇阻礙。
Tulsi Gabbard為前民主黨議員
美國有線新聞網絡和政客新聞網等媒體提到，加巴德為前民主黨議員，2020年曾以民主黨人身份競選總統，後因政見不合於2022年退黨，並加入特朗普競選團隊。
蓋茲多年來身陷醜聞，被指控吸毒並涉及一宗性交易事件。他否認自己有任何不當行為。
特朗普的最新提名引發極大轟動，甚至蓋過了霍士新聞主持人赫格塞思（Pete Hegseth）被提名為防長的風頭。
這一決定令不少共和黨人都深感震驚，建制派精英的沮喪與MAGA的興奮形成了鮮明對比。與此同時，民主黨人指責特朗普此舉是「神級惡搞」（a god-tier, kind of trolling），旨在引起崩潰。CNN形容，美國政府對此「感到的不僅是震驚，還有憤怒」。
國家情報總監
加巴德（Tulsi Gabbard）
加巴德現年43歲，陸軍國民警衛隊的退伍軍人，民主黨眼中的「叛徒」。
加巴德經歷頗為豐富。她以夏威夷州民主黨人身份在2012年成為首名印度教徒眾議員，2013年至2021年期間在國會任職。2020年，她以民主黨人身份競選總統失敗，於2022年退黨。2024年大選期間，她加入共和黨與特朗普一起競選，曾幫助特朗普備戰與哈里斯的辯論，並在其過渡團隊任職。
13日，特朗普在一份聲明中表示：「我知道塔爾西會把她輝煌職業生涯中的無畏精神帶到我們的情報界，捍衛我們的憲法權利，並通過實力確保和平。」
CNN和Politico指出，加巴德的提名必將引起參議院的反對。因為她缺乏情報方面的經驗，並且奉行反干涉主義外交政策，反對美國干預烏克蘭和中東問題，有時甚至暗示，俄羅斯之所以採取侵略性政策，是因為美國挑釁在先。而加巴德這一外交立場某種程度上與特朗普一致。
在加巴德參加2019年民主黨總統初選期間，希拉里曾在接受採訪時暗示，俄羅斯正在「培養」加巴德作為「第三方候選人」參選。
值得一提的是，加巴德政治立場的變化是一個漸進的過程。2018年11月，在記者卡舒吉死亡後，特朗普發表聲明支持沙特阿拉伯。加巴德發布推文，怒斥稱特朗普為「沙特的婊子」。
「人們預料到特朗普會選擇一位局外人來領導美國情報界，但沒有想到他會選擇加巴德。」Politico指出，這一消息震驚了國會議員以及美國情報界的現任和前任成員，同時引起了美國盟友的警惕。一名西方國家情報官員認為，這可能會導致以色列等國家減少與美國分享的訊息量。
如果提名得到參議院確認，加巴德將負責監督全美所有18個情報機構。不過，加巴德任內將會有多大的影響力仍是一個懸而未決的問題。國家情報總監，名義上是監督構成情報界機構的最高職位，但自2005年才成立，影響力在歷屆政府之間有所不同。
目前，擁有龐大收集和分析能力的中央情報局（CIA）仍然是國際情報界的重量級機構。特朗普已經任命前國家情報總監拉特克利夫擔任CIA局長。
司法部長
蓋茲（Matt Gaetz）
蓋茲現年42歲，現為佛羅里達州眾議員。
「我非常榮幸地宣布，蓋茲被提名為美國司法部長。」特朗普13日讚揚馬特是一名「極具天賦和堅韌不拔的律師」，在眾議院司法委員會任職期間「是憲法和法治的捍衛者」，曾揭露「通俄」騙局及其他「令人震驚的系統性政府腐敗和司法武器化」問題。
特朗普期望他未來實現對司法部的改革「結束司法系統的黨派武器化」，「保護我們的邊境，摧毀犯罪組織，恢復美國人對司法部嚴重破碎的信念和信心」。
蓋茲是堅定的特朗普支持者，與特朗普關係密切。兩位消息人士告訴CNN，過去一周，蓋茲在海湖莊園度過了幾天。13日當天，他還與特朗普一起乘坐私人飛機飛往華盛頓特區。
特朗普公布提名人選之前，CNN曾提到，特朗普和他的團隊認為，如果上任後要兑現競選承諾，司法部長將是內閣中最重要的職位，這些承諾包括與移民有關的行政命令和對其「政治敵人」的調查。此外，司法部還負責在法庭上為政府行為辯護，涉及從醫療保健到環境再到槍支管制等問題。
但CNN、美聯社等美媒均指出，蓋茲多年來深陷醜聞，一直以來是眾議院道德委員會調查的對象，這可能會導致參議院無法確認他擔任司法部長。據介紹，蓋茲曾被指控吸毒，並參與一起與17歲未成年女孩有關的性交易事件。他否認這些指控。
「這就像是特朗普做出的神級惡搞，只是為了引發崩潰。」談及蓋茲的提名時，賓夕法尼亞州民主黨參議員約翰·費特曼表示，蓋茲就是一個能引起爭議的人選。CNN法律分析師、前美國助理檢察官艾利·霍尼格稱：「這是一個令人憤慨的選擇。但沒有辦法改變。」
特朗普選擇蓋茲領導司法部，讓共和黨人也深感震驚。愛達荷州眾議員邁克·辛普森表示，他很難相信蓋茲能夠通過參議院的確認程序。阿拉斯加州參議員麗莎·穆爾科斯基也說，她不相信蓋茲是一個有力的候選人。緬因州參議員蘇珊·柯林斯稱：「我相信在聽證會上，蓋茲會被問到很多很多問題。」
不過，共和黨籍眾議院議長邁克·約翰遜13日晚間在新聞發布會上透露，蓋茲已向國會提交了辭呈。辭職信將在眾議院宣佈後生效。按照規定，當蓋茲辭去國會議員職務時，眾議院道德委員會的調查實際上已結束。該委員會的調查對象僅為國會議員。
當日早些時候，共和黨參議員約翰·圖恩當選參議院多數黨領袖。他拒絕透露他是否對特朗普當天的兩個提名感到擔憂，以及他是否認為蓋茲能夠通過參院的確認程序。但他承諾參議院將在確認過程中「審查」和「審視」特朗普的所有提名人，「這一切都將在未來幾周內發生」。
一些關鍵職位仍懸而未決
美國總統基本上需要負責約4000個政府職位的任命，這個過程可能需時數個月。
截至目前，特朗普政府的財政部長、貿易代表、商務部長等關鍵職位仍懸而未決。不過，CNN、路透社、政客新聞網等多家媒體此前已經推測出了潛在人選。
其中，特朗普過渡團隊的聯席主席、億萬富豪麥克馬洪（Linda McMahon）或擔任商務部長；美國對沖基金經理貝森特（Scott Bessent），與特朗普過渡團隊聯合主席兼金融服務公司負責人盧特尼克（Howard Lutnick）被視作財政部長的潛在人選。
同時，萊特希澤被認為即將「回鍋」，或重任美國貿易代表。萊特希澤是一名「貿易懷疑論者」，堅定鼓吹關稅理論。特朗普在首次任期發起對華「貿易戰」，與墨西哥和加拿大重新談判北美自由貿易協定，同時與歐洲爆發貿易爭端。身為貿易保護主義者的萊特希澤，是當時美方談判的「馬前卒」。
值得一提的是，萊特希澤回鍋的消息令美國盟友們深感不安，甚至似乎進一步壓低了墨西哥比索的匯率。彭博社注意到，上述消息一經發布，墨西哥比索匯率8日一度下跌2.4%，至20.27比索兑1美元左右，隨後跌幅縮減至2%左右。墨西哥比索近段時間持續走低。
「這純粹是出於恐懼。」墨西哥金融集團Grupo Financiero Base研究主管加夫列拉·西列爾表示，「萊特希澤若執掌美國貿易政策，預計對北美自由貿易協定進行嚴厲審查。」法國外貿銀行首席拉美經濟學家貝爾伯爾直言：「暗示貿易鷹派萊特希澤將負責美國貿易政策，是一個不祥之兆（an ominous sign）。」
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