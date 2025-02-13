36款中國App重返印度　印媒稱全面禁止「太難了」

據《今日印度》當地時間12日報道，自2020年6月以來，印度以「安全風險和數據隱私隱患」為由共計封禁了267款中國App，如今至少有36款已重返印度市場，「完全禁止它們非常困難」。



這些重返印度的App如今可在當地的谷歌應用商店或蘋果應用商店中下載，App類型涵蓋遊戲、購物、娛樂、文件共享和內容創作等各個方面，其中有部分App維持原樣回歸，也有部分App在品牌、標識或所有權細節上進行了調整。

報道稱，文件共享App閃傳（Xender）、串流媒體平台芒果TV和優酷、購物App淘寶以及交友App探探是其中幾個重返印度的重點App。其中芒果TV保持不變，其他幾款應用程序的名稱則發生了細微變化。

串流媒體平台芒果TV是其中幾個重返印度的重點App。

例如，閃傳在蘋果應用商店中顯示為「閃傳：文件共享、音樂分享」（Xender: File Share, Share Music），但在Google應用商店中仍無法下載。淘寶現在顯示為「手機淘寶」（Mobile Taobao），而探探則重新命名為「探探-亞洲約會應用」（TanTan - Asian Dating App）。

此外，一些應用程序在重返印度後仍由最初的中國開發者運營，也有一些應用程序採取了不同途徑以重新進入印度市場。例如，快時尚電商平台SHEIN通過與印度信實集團達成授權協議得以回歸，印度政府已確認，「與SHEIN相關的所有用戶數據現在都將存儲在印度境內，確保其中國母公司無法獲取」。

快時尚電商平台SHEIN通過與印度信實集團達成授權協議得以回歸，印度政府已確認。

報道指出，這些中國App重返印度表明，要完全封禁它們非常困難，「雖然印度政府可以限制對某些應用程序的訪問，但替代版本、克隆應用和類似服務往往會以不同名稱再度出現」。

無獨有偶，美國科技媒體rest of world去年披露，印度多個政府部門仍然在使用早已被印度政府封禁的中國軟件「掃描全能王」（CamScanner）。

該媒體調查發現，至少印度稅務部門以及拉賈斯坦邦、喜馬偕爾邦和西孟加拉邦的州政府官員在過去四年中仍然多次使用「掃描全能王」掃描處理官方文件，並直接上傳到官方網站。2021年，印度德里警方曾因被發現使用該軟件而公開道歉。

美國科技媒體rest of world去年披露，印度多個政府部門仍然在使用早已被印度政府封禁的中國軟件「掃描全能王」（CamScanner）。

許多印度用戶並不接受印度政府封禁「掃描全能王」等軟件的理由，認為其太過於模糊，站不住腳。媒體rest of world的曝光發布之後，更是有許多用戶將印度政府的禁令視為笑柄。許多專家認為，「針對『掃描全能王』的禁令是基於政治考慮」，而禁令並不是保護國家安全的最佳方式，尤其是當禁令針對的是來自單一國家的技術時。

一位專家認為，如果印度真的要保護國家安全，「未來的發展方向是制定所有公司、所有應用程序都必須遵守的政策」，並讓國內外公司都必須遵守。

針對印度對中國APP的封禁措施，中國商務部新聞發言人曾回應，中方反對任何針對中國企業的歧視性限制措施。希望印方與中方相向而行，為包括中國企業在內的各國市場主體在印投資經營提供開放、公平、非歧視的營商環境。

本文轉載自觀察者網

