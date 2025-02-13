馬斯克旗下聊天機器人Grok 3進入最後階段　讚優於任何已知AI產品

科技巨擘馬斯克（Elon Musk）周四表示，旗下人工智能（AI）聊天機器人Grok 3正處於開發的最後階段，稱其表現「優於任何已知的已發布產品」。



馬斯克在在阿聯酋（UAE）迪拜世界政府高峰會（World Government Summit）的視像通話中表示，這可能是最後一次有AI比Grok更好了： 「Grok 3具有非常強大的推理能力，所以在我們迄今為止進行的測試中，它的表現優於我們所知的任何已發布產品，這是一個好兆頭。」

2025年2月13日，馬斯克和阿聯酋AI部長奧拉瑪（Omar Sultan Al Olama）在迪拜世界政府高峰會上出席題為「無聊城市、人工智慧和DOGE」的全體會議。（Reuters）

作為OpenAI的聯合創辦人，馬斯克推出自家xAI，以同微軟支持的OpenAI以及Google進行競爭。Grok 3正是xAI出品的生成式聊天機器人。

阿聯酋AI部長奧拉瑪（Omar Al Olama）在峰會上表示，將與馬斯克合作開發地下高速運輸系統「迪拜環線」（Dubai Loop）。馬斯克將其比喻為一個「蟲洞」。

馬斯克提出收購OpenAI。（Reuters）

馬斯克牽頭的投資財團2月10日曾表示，將出價974億美元（約7500億港元）收購目前控制OpenAI的非營利組織，但遭OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）拒絕。