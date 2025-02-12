佳士得首辦AI作品拍賣會　數千藝術家聯署反對：剝削人類藝術家

國際拍賣行佳士得（Christie's）2月20日將舉辦一場名為「增強智能」（Augmented Intelligence）的人工智能（AI）創作作品拍賣會，此舉卻引發超過4000人聯署公開信，要求取消拍賣會。聯署信聲稱，AI模型在未經許可的情況下，對受版權保護的作品進行訓練，是對人類藝術家作品的「集體盜竊」（mass theft）。截至香港時間12日下午4時，已有4754人簽署信件。



英國《衛報》報道，會中將展覽20件拍賣品，其中包括知名數碼藝術家Refik Anadol和已故AI藝術先驅Harold Cohen等人的作品。據佳士得估計，這場拍賣會有望帶來超過60萬美元（約467萬港元）收益。

2025年2月5日，美國紐約佳士得拍賣行首次舉辦AI藝術品專場拍賣會，人們在觀看Linda Dounia Rebeiz創作的作品《北緯 14° 40′ 34.46″ 西經 17° 26′ 15.14 ″ 》。（Reuters）

參與聯署的藝術家包括Karla Ortiz和Kelly McKernan，他們正在起訴AI公司，指控其圖像生成工具未經許可使用了他們的作品。

截至香港2025年2月12日下午16時，公開信已有4754人聯署。（openletter.earth）

佳士得發言人則回應指，拍賣會上用於創作相關藝術品的AI大多數情況下都是在受控的情況下被使用，只根據AI作品藝術家自己的「材料」進行訓練。

作品將參與拍賣會的藝術家Sarp Kerem Yavuz則稱，大多數AI生成圖像都是數百萬張圖像組合而成的，意味着沒有一個藝術家可以聲稱這些圖像是基於他們的具體創作。