奧爾特曼有底氣拒馬斯克求購？　傳OpenAI獲史上最大3120億元投資

在美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）有意收購控制OpenAI的非營利組織後，OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）一口拒絕，據美媒報道，該公司即將與軟銀（SoftBank）達成一筆400億美元（3120億港元）投資交易，如若成事，交易將是史上規模最大投資。



圖為2025年1月21日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮公布AI基建計劃，OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）接着發表講話。（Reuters）

全國廣播公司商業頻道（CNBC）在2月7日引述軟銀消息人士指，這筆資金將分批次匯入OpenAI，首批約100億美元的資金將在今年春季支付，此外，軟銀還計劃通過聯合投資的形式，分配100億美元的投資額度給其他合作方。

報道預料軟銀將在未來的1至2年內付清資金，而這筆巨資亦將令軟銀超越微軟（Microsoft）成為這家科技公司的最大投資商。不過截至目前，交易雙方仍未公開確認此事。

2025年2月3日，日本東京，圖為孫正義與奧爾特曼出席活動。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）甫一上任就宣布將促成OpenAI、軟銀和甲骨文（Oracle）合資成立一家名為「星際之門」（Stargate）的新公司，旨在未來四年為美國人工智能（AI）基礎設施投資5,000億美元。今次投資的部份資金將用於兌現OpenAI對「星際之門」項目的承諾。