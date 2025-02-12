中國人工智能平台深度求索（DeepSeek）問世後席捲全球。有報道指，最近有人測試分別用中文與韓文問它泡菜的起源地，竟得出兩個截然不同的答案，似乎AI已學會「見人講人話」。01記者實測之後發現，它還懂得為自己的答案「戴頭盔」自保。



路透社2月10日報道，韓國國家情報院（National IntelligenceService, NIS）指DeepSeek過度收集用戶個人資訊，已禁止公營機構使用。

據報道引述NIS，用不同語言詢問同一條問題，DeepSeek可能會給出完全不同的答案，譬如當問到泡菜（英文：kimchi）的起源地，若以韓文詢問這條問題，DeepSeek會回答這是韓國食品，若改用中文詢問，則會回答起源自中國。

記者實測之後發現，DeepSeek可能已經更進一步，學會了透過「謹言慎行」遠離爭議。

當記者用中文問他泡菜的起源地時，它的回應是將韓國泡菜（kimchi）與中國泡菜區分開；前者源自朝鮮半島，最早可追溯自三國時期（公元前1世紀至公元7世紀），後者則源自中國黃河流域或四川地區，歷史超過千年。

2025年1月27日，圖為中國人工智能企業深度求索（DeepSeek，左）的標誌。2025年1月9日，圖為美國波斯頓一間超市內售賣的韓國泡菜。（Getty）

DeepSeek最後的結論是，「若特指韓國泡菜（kimchi），起源地為朝鮮半島；若泛指發酵蔬菜，則多個文明獨立發展，中國、歐洲等地均有悠久歷史。」