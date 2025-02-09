特朗普：DeepSeek不會對國家安全構成威脅

美國總統特朗普周五（7日）在白宮會見日本首相石破茂時向記者表示，中國企業DeepSeek不會對美國家安全構成威脅，美國最終可以從這家初創企業的人工智能創新中「受益」。



美國Newsmax新聞網稱，當天特朗普被問及「是否認為DeepSeek對國家安全構成威脅」，他表示，「不。這是一項正在發展的技術……如果它是正確的，我認為我們將從中受益。這會便宜很多。」

DeepSeek在今年春節震驚全球。（Reuters）

今年1月，DeepSeek發布其最新開源模型DeepSeek-R1，用較低的成本達到了接近於OpenAI開發的GPT-o1的性能，一舉破解了全球人工智能產業長期以來「堆算力」的路徑依賴。

OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）此前回應說，OpenAI將提供更好的模型，「有一個新的競爭對手也會讓我們感到振奮。」

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