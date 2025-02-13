瑞銀給出中美科企對標名單：小米理想對Tesla　這些公司也要關注

在DeepSeek橫空出世後，外資對於中國股票的熱情近幾日持續升溫。

瑞銀指出，自年初以來，AI相關中國上市股票平均上漲了15%，跑贏MSCI中國指數9%。考慮到當前流動性充裕和利率較低，瑞銀認為AI相關股票存在估值重估機會。



在這份報告中，瑞銀詳細列出了一系列AI相關企業對標名單，並進行了估值對比。這份名單涵蓋了硬件、軟體、互聯網、汽車等多個領域。

富途資訊選取了在港美股上市的中國企業名單，供牛友們參考：

瑞銀認為：

小米集團-W (01810.HK) ：小米在智能硬件和AI領域的發展迅猛。在瑞銀的名單中，小米與特斯拉 (TSLA.US)相對標，儘管小米的估值比特斯拉低80%，但其在智能硬件和AI生態方面的潛力不容小覷。

理想汽車 (LI.US) ：理想汽車作為中國新能源汽車的代表之一，與特斯拉相對標。理想汽車的估值比特斯拉低90%，顯示出市場對其未來發展的期待。

中芯國際 (00981.HK) ：中芯國際在瑞銀的名單中與台積電 (TSM.US)相對標。中芯國際的估值比台積電低15%，其地位和技術進步成為AI晶片製造領域的重要力量。

此外，還包括 華虹半導體 (01347.HK) 、 中興通訊 (00763.HK) 、 聯想集團 (00992.HK) 、 騰訊控股 (00700.HK) 、 阿里巴巴 (BABA.US) / 阿里巴巴 (BABA.US) 、 百度 (BIDU.US) /百度集團-SW (09888.HK) 、 地平線機器人-W (09660.HK) 、 黑芝麻智能 (02533.HK) 、 匯量科技 (01860.HK) 、 美圖公司 (01357.HK) 、 明源雲 (00909.HK) 、 第四範式 (06682.HK) 、 聲網 (API.US) 、 金蝶國際 (00268.HK) 。

值得注意的是，今年來，港股市場成為了全球股市中最為耀眼的市場之一，重要指數表現在全球市場中「遙遙領先」。儘管今日港股整體衝高回落，但是恒生科技指數盤中一度創3年以來新高。

從今年的行情來看，中國資產呈現一片欣欣向榮的氣象， 恒生科技指數 (800700.HK) 已累漲超17%， 恒生指數 (800000.HK) 漲近9%， 納斯達克中國金龍指數 (.HXC.US) 漲超12%，板塊方面特別是DeepSeek、智能駕駛概念股年內均錄得不錯的升幅。

截至2月13日，恒生科技成分股中， 金蝶國際 (00268.HK) 升幅高達近65%、 中芯國際 (00981.HK) 、 阿里巴巴-W (09988.HK) 累計升逾40%， 阿里健康 (00241.HK) 、 比亞迪電子 (00285.HK) 升逾33%。

DeepSeek概念股 金蝶國際 (00268.HK) 、 美圖公司 (01357.HK)、 地平線機器人-W (09660.HK) 、 塗鴉智能-W (02391.HK) 、 金山雲 (03896.HK) 以及智能駕駛概念 比亞迪電子 (00285.HK) 、 比亞迪股份 (01211.HK) 均錄得雙位數升幅。

截至2月12日，在美上市的熱門中概股中 阿里巴巴 (BABA.US)、 拼多多 (PDD.US) 、 網易 (NTES.US)、 京東 (JD.US)、 騰訊音樂 (TME.US)等均漲超10%。

後市怎麼看？

中信証券表示，中國科技產業的一系列創新成果大幅提振市場信心，加速春季躁動行情，從科技類到製造類的產業主題的重估依然是市場交易熱點。

近日，景順 (IVZ.US)中國大陸及香港首席投資官Raymond Ma發佈文章稱：

我們認為DeepSeek帶來的各種好處，包括更高的效率、節省成本、強大的算力以及各行業使用人工智能的門檻大大降低，可能會使中國許多上市公司受益，並最終導致中國股票重新估值。

他指出，DeepSeek的突破可能會使中國股票市場的各個板塊受益，提高許多潛在人工智能技術受益者的生產力和收入。

他認為，DeepSeek的應用將進一步推動電子商務、雲服務、AI智能手機、AI筆記本電腦、消費電子、半導體和汽車行業等業務的發展。

此外，中國的自動駕駛技術和人形機器人技術實力雄厚，這兩個領域尤其將受益於AI技術進步帶來的算力提升。

Raymond Ma認為，從估值角度來看，中國股票目前估值僅有10倍PE，較美股市場估值折價55%；中國科技股的估值較美股折價為40%。這意味着較大的提升空間。對比港股和A股時，他認為，從估值角度來說，港股比A股更有吸引力。

本文轉載自富途資訊。

