特朗普簽署備忘錄　要求對美所有貿易夥伴開徵對等關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月13日簽署備忘錄，宣布將向所有對美國徵收進口關稅的國家開徵對等關稅（reciprocal tariffs）的路線圖。



據路透社報道，特朗普在白宮向記者談到加徵關稅措施：「我們想要一個公平的競爭環境。」在特朗普簽署行政命令之後，他的貿易顧問將為所有國家計算新的關稅水平。

報道引述一名白宮官員指，這些關稅不會在13日（周四）生效，但可能會在數週內開始徵收，特朗普的貿易團隊目前正在研究美國與其他國家的雙邊關稅及貿易關係。

2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普，左）在商務部長盧特尼克（Howard Lutnick，右）的陪同下，於白宮橢圓形辦公室簽署開徵對等關稅（reciprocal tariffs）的行政命令。（Reuters）

商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 表示，政府將與受影響的每一個國家進行溝通。他指出，特朗普政府的團隊將在4月1日之前完成對關稅的全盤研究。

2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓白宮橢圓形辦公室簽署開徵對等關稅（reciprocal tariffs）的行政命令。（Reuters）

一名白宮官員在特朗普簽署行政命令前向記者表示，特朗普政府將優先審視最「惡劣」的貿易夥伴，其中包括與美國貿易順差最大和向美國徵收進口關稅稅率最高的國家。

這名官員又指，特朗普的對等關稅將與其他國家對美徵收的關稅稅率相符。特朗普團隊同時將致力消除非關稅貿易壁壘，譬如繁瑣的法規、增值稅、政府補貼和匯率政策，這些壁壘都可能會阻礙美國產品進入他國市場。

2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在其社交平台闡述開徵對等關稅（reciprocal tariffs）的邏輯。（truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普團隊期望與部份國家展開談判，嘗試減少這些貿易壁壘。

報道指，特朗普宣布開徵對等關稅，在某種程度上似乎是為了逼使其他國家與其展開談判。上述白宮官員表示，如果其他國家願意降低對美關稅，特朗普也樂意跟隨。