特朗普政府「肥雞餐」獲法院批准實行　約7.5萬人同意自願離職

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大力為聯邦瘦身，推出俗稱「肥雞餐」的自願離職計劃，在聯邦法官一度裁定暫停執行後，於13日獲准繼續進行。 聯邦人事管理局（OPM）發言人表示，共有75,000人簽署自願離職協議，相當於全體230萬名聯邦僱員的3%。



圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

法官指工會不具備提告資格

特朗普政府承諾，接受「肥雞餐」的員工，在9月30日之前繼續支薪且無需上班。但工會警告稱，相關條件並不可信。

代表聯邦僱員的工會此前提起訴訟，要求法官叫停計劃，在波士頓的聯邦地區法官George O'Toole早前暫停項目6天，至13日裁定工會沒有提出訴訟的合法資格，並指此訴訟在進一步提交法庭之前，需先解決這個問題。

OPM發聲明稱，毫無疑問：自願離職計劃既合法，也是聯邦僱員的寶貴選擇。由於該計劃已超過原定的截止報名限期，目前已不再接受新申請者。

圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

工會另提訴訟阻大規模解僱 部份機構恐裁員70%

代表80萬名聯邦僱員的「美國政府僱員聯合會」（AFGE）未表示會否上訴，或尋求其他法律選項。其組織主席凱利（Everett Kelley）表示，今次裁決是對公務員爭取尊嚴和公平的倒退，但不意味鬥爭已經結束。

資料顯示，公務員薪資佔聯邦年度開支不到5％。以接受「肥雞餐」人數約3%計算，每年可節省的支出不足100億美元。

路透社報道，特朗普提出的「肥雞餐」不一定鐵板釘釘，由於現行的臨時支出法案將於3月14日到期，並不能保證此後還能支付工資。

另一方面，5個工會同日提出另一宗訴訟，尋求阻止特朗普政府大規模解僱拒絕「肥雞餐」的聯邦人員。消息人士稱，個別聯邦機構或需裁員高達70%。