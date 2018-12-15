【英國脫歐】文翠珊嬲豬？ 　容克澄清是誤會：我們之後有錫返

歐盟就英國脫歐舉行一連兩日峰會，周五（14日）出現一段小插曲，英國首相文翠珊（Theresa May）被拍攝到來勢洶洶，上前跟歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）「對質」，不滿對方形容她「含糊不清」（nebulous）。 容克後來解釋，有關措辭不是針對文翠珊個人，而是整體英國的脫歐討論。他又大讚對方是具有「非常大勇氣的女士」，是歐盟的好朋友。容克還說笑指他們之後有親吻及和好如初。

英國電視台Channel 5（第五台）一度找來讀唇專家，解讀文翠珊跟容克的對質場面，指文翠珊期間堅持對方有形容她「含糊不清」。

英國首相文翠珊被拍攝到來勢洶洶上前跟歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）「對質」，容克全程一手搭着對方手臂，似是安撫她。（Twitter截圖）。

不過文翠珊後來表示，接受容克的解釋，知道言論不是針對她個人。她形容自己與容克有一番「堅定」（robust）的對話，「我認為當你與某夥伴建立了良好的工作關係，這是你們會有的一種討論。」

容克周四（13日）感嘆，儘管看到文翠珊如此勤奮，談判卻幾乎沒有成果。他強調協議沒有重新談判的空間，下周將會公布無協議「硬脫歐」的歐盟應對方案。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）亦表示，所有歐盟領袖都十分尊重文翠珊，否認她周四晚受質詢時遭到羞辱。他亦重申協議不能再談判。

（綜合報道）