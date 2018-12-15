【又走一個】特朗普：內政部長津克年底離職　下周公布接任人選

美國總統特朗普周六（15日）在社交網站宣布，內政部長津克（Ryan Zinke）將在年底離職，他感謝津克近2年來的服務，形容他貢獻良多。 特朗普將在下周公布接任人選。 這是特朗普政府在短短一周內再有主要官員決定離職，白宮幕僚長凱利（John Kelly）同樣會在年底離任。

津克自2017年3月出任內政部長，特朗普在Twitter發文表示，津克將會在年底離開現有職務，他感謝津克為國家服務及作出貢獻。

Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2018

特朗普又發文指，下周會公布接任人選。

.......The Trump Administration will be announcing the new Secretary of the Interior next week. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2018

57歲的津克，在任期間曾陷入爭議事件，2017年底他被批評不當使用包機出行。

美國媒體早預料在11月中期選舉之後，特朗普政府內閣會出現「逃亡潮」，當中的熱門人選包括津克，其他人選還有商務部長羅斯（Wilbur Ross）、國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）等。

津克曾任美國海軍海豹突擊隊服役長達22年，在2008年以中校軍階退伍，翌年當選家鄉蒙大拿州參議員，並在2014年進入聯邦眾議院。他在議員期間曾抨擊前朝奧巴馬政府的能源與環保政策，認為全球暖化「並非謠言，但缺乏科學證據」。