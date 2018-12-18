【一分鐘看世界】美土政治交易、中美又「開火」、窺探世界土著

早晨，今天是12月18日，星期二。
在和暖的早上出門前，你需知道以下五宗國際新聞：
美國和土耳其的另類交易
土耳其外長早前表示，美國總統特朗普透露有意將被指是流產政變的幕後黑手、流亡美國的傳教士居倫引渡回國。不過華府本身甚少將政治犯引渡到其他國家的情況，假如今次成事，或成為土耳其外交史上的重要勝仗……（按此閱讀更多）
特朗普如今似乎真的願意以遣返教士居倫，作為與安哥拉交易的籌碼，與奧巴馬時代的政策有所不同。（路透社）
中美貿易戰「散布」火種如何解決？
世貿組織會議周一（17日）在瑞士舉行，受到中美貿易戰影響，路透社指兩國代表在會上「火力全開」。但面對如此緊張關係，北京方面該如何處理另一「火頭」，與加拿大之間的糾紛？（按此閱讀更多）
特朗普政府的強權政治破壞了國際正常秩序，而且將諸如加拿大等小國牽扯到大國博弈的漩渦之中。中國與加拿大的關係不能因為特朗普政府的攪局而走向惡化。（視覺中國）
世上碩果僅存的史前文明
美籍傳教士周約翰11月到北森蒂納爾島企圖傳教，隨即被當地族人殺害，因此令人關注這個隱世部落。雖然該島嶼附近的原始部落開始與現代文明按觸，不過森蒂納爾人至今接近完全與世隔絕……（按此閱讀更多）
文翠珊的艱難脫歐路
英國脫歐去留未決，首相文翠珊表明不會舉行第二次公投。不過面對困局，有黨友提出自由投票方案，民間亦提出舉行公民大會商討對策。但文翠珊周一現身國會時只表示將在1月中表決議案……（按此閱讀更多）
華為又有麻煩
早前全球多國政府表示禁用華為、中興等設備後，捷克情報部門亦發表聲明，指這兩間公司的設備可能構成安全威脅，因此最好敬而遠之……（按此閱讀更多）
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