「通俄門」檢察官公布備忘錄　涉前國家安全顧問作供內容

美國前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）判刑前夕，「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）周一（17日）公布一份備忘錄，當中詳細記錄了弗林2017年1月與聯邦調查局（FBI）的對話內容，顯示他兩次說謊。

根據備忘錄，弗林當時接受FBI查問時，撒謊隱瞞自己在2016年總統交接過渡期間，與時任俄羅斯駐美國大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）有接觸。

備忘錄顯示，弗林在與基斯利亞克談話一事上共撒了兩次謊。

當FBI詢問他是否要求莫斯科阻撓聯合國安理會通過一項不利於以色列的決議，他否認道：「我沒有試圖影響俄國就以色列殖民區議案所做出的決策。」但根據2017年提交的指控文件，弗林曾要求俄羅斯投反對票或推遲該決議。

另一個謊言是，當被FBI問及是否曾就美國指控莫斯科干預2016年總統大選而作出制裁一事，勸阻基斯里亞克不要報復。弗林回答說：「沒有。我不記得了。」

弗林於2017年12承認向FBI作假證供，他周二（18日）於區域法院判刑，最多會被判囚6個月。不過米勒認為弗林向通俄調查提供「實質協助」，建議法庭毋須判監。

（美國有線新聞網絡）