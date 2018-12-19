也門患罕見腦病男童母親　終獲准赴美見兒子最後一面

也門一名兩歲男童患上罕見腦部疾病，正在美國加州的醫院留醫，但因情況急劇惡化已無法救治。他的也門籍母親早前因美國總統特朗普頒布的穆斯林禁令，無法前往美國探望，直到周二（18日）終獲美方批准見兒子最後一面。

Shaima Swileh的兩歲兒子阿卜杜拉（Abdullah Hassan）。阿卜杜拉因患上罕見的「大腦整體性髓鞘形成缺乏」症，身體狀況急速轉壞。圖中的男子是他的父親Ali Hassan。（視覺中國）

美國國務院周二（18日）向居住埃及的穆斯林Shaima Swileh批出簽證，批准她飛往加州醫院探望兒子。她的兩歲兒子阿卜杜拉（Abdullah Hassan）患上罕見的「大腦整體性髓鞘形成缺乏」（Hypomyelination），連走路和說話都出現困難。

因阿卜杜拉的父親是美國公民關係，2017年帶同兒子前往美國就醫，但最近阿卜杜拉病情急劇惡化，陷入昏迷且無法正常呼吸。醫生只能使用維生儀器維持阿卜杜拉性命，但相信亦無法維持多久。

他的母親因美國總統特朗普頒布的穆斯林禁令影響，遲遲無法前往美國探望。阿卜杜拉一家的事件傳開後，得到了美國境內團體及組織支持，最終政府讓步，批出簽證讓母親趕往美國見兒子最後一面。

阿卜杜拉的父親透過美國伊斯蘭關係理事會（CAIR）發表聲明，表示感謝眾人的支持，並稱批出簽證是他「最高興的一天」，「這將使我們能夠有尊嚴地哀悼我們的兒子」。

（英國廣播電台）