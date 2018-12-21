加媒：約200名加國人因各種原因在華被拘留

華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕後獲准保釋，事件令中國與加拿大關係緊張。 加拿大媒體《多倫多星報》周四（20日）引述官員消息報道，目前約有200名加國人因各種原因在中國被拘留。不過，報道未有講述多少個案是在孟晚舟事件後發生，或者有多少是因政治或國家安全問題被扣留。

報道引述加拿大政府官員消息指，目前約有200名公民因不同原因在華被拘留。該報再向加拿大全球事務部查詢，但對方未透露有多少公民是在孟晚舟事件發生後被拘留。

消息人士指，一周有多達3次的拘留事件屬於常見，拘留原因包括擁有中加雙重國籍、飲醉酒、吸毒及其他犯罪等，也有違反簽證問題，只有少數是政治案件。

報道稱，加拿大國民在華被拘留的數字，將使加拿大政府、居住在中國的加國公民及其家人感到擔心，憂慮如何應對北京政府對加國採取的新態度。

在孟晚舟事件後，加拿大官方先後證實有3名加國人在華被拘留，分別是前外交官康明凱（Michael Kovrig）、商人斯帕弗（Michael Spavor）與女子麥基弗（Sarah Mclver），其中康明凱與斯帕弗是因涉嫌從事危害中國國家安全活動被扣查，麥基弗則是因為非法就業問題被行政拘留。

（多倫多星報）