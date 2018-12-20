在華被捕加拿大女子身份曝光　傳涉簽證問題　新年前或回國

加拿大《全國郵報》（National Post）周三（19日）引述多名消息人士報道，第三名被中國當局逮捕的人是來自加拿大阿爾伯塔省（Alberta）的一名女子，名叫麥基弗（Sarah McIver）。 報道稱，她因簽證問題被捕，中國已在安排她返回加拿大。

加拿大《全國郵報》報道指，第三名被中國當局逮捕的加拿大公民是麥基弗（Sarah McIver），消息人士指，她可能在新年之前返國。（Facebook截圖／Sarah McIver）

消息人士說，為人活潑與平易近人的麥基弗，被捕時正在中國的一所學校教書。 報道稱，事件讓她在加拿大的家人受驚。他們從麥基弗的前男友得知她身處的中國城市，之後迅速向加拿大官員求助。

一名消息人士說，麥基弗預計在新年之前返回加拿大。不過加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）未有確認相關時間表。報道指若然她安全回國，將有助緩和中國與加拿大兩國緊張關係。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周三（19日）確認最新一名的被捕人士為女性，並強調與中國國家安全無關，跟之前兩位被捕加拿大的情況亦不一樣。

華為副董事長孟晚舟12月1日在加拿大被捕後獲准保釋，事件引發外交風波。事件發生後，有兩名加拿大公民分別在中國被扣查，一人是前外交官康明凱（Michael Kovrig），另一人是商人斯帕弗（Michael Spavor）。

連串事件使中加關係急轉直下。加拿大聯邦政府周一（17日）宣布，暫停在中國推廣旅遊業。

（綜合報道）