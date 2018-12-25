【印尼海嘯】4人樂團只剩主音生還　忍痛撫妻遺體：回家了

印尼巽他海峽（Sunda Strait）周六（22日）發生海嘯，至今導致最少373人死亡，其中於榜南省板底蘭一家酒店表演的樂隊Seventeen當時首當其衝，除了主音法亞夏（Riefian Fajarsyah）外，另外3名隊友和經理人全部喪生，而他的妻子在失蹤兩天後終被發現，可惜已和丈夫陰陽相隔。

法亞夏周一（24日）下午在Instagram上載一張全黑圖片，透露低音結他手Bani、經理人Oki、工作人員Ujang的下葬時間，並希望可以盡快尋回失蹤的鼓手Andi，避免剩下自己孤單一個。可惜法亞夏等到的，卻是連二連三的噩耗：據當地傳媒報道，Andi已經證實死亡。

印尼海嘯：樂隊Seventeen在表演時遭海嘯沖走，最終只有主音法亞夏（右二）生還。（instagram/ifanseventeen）

除了和隊友經歷生離死別，法亞夏亦對妻子Dylan Sahara的下落非常焦慮。法亞夏曾在自己獲救後於Instagram公開呼籲協助搜尋Dylan等人，亦上載兩人合照，指「今天是妳的生日，我只想說希望妳可以盡快回家」。但最終Dylan證實罹難，法亞夏忍痛在網上留言，感謝上天讓兩人相遇，同時公開自己撫摸愛妻遺體的短片，難過地說：「回家了，走吧」

印尼海嘯：樂隊Seventeen主音法亞夏除了與隊友死別，他的妻子失蹤超過一日後被尋回，惟已經返魂無術。法亞夏於instagram上載夫婦合照，感謝上天讓他們相遇過。（instagram/ifanseventeen）

另外低音結他手Bani的喪禮於家鄉日惹市舉行，一眾家屬到場向他作最後道別，並向他懷孕數月的遺孀及3歲女兒致以慰問。

（綜合報道）