特朗普突訪伊拉克　心水清網民早見蛛絲馬跡　安全問題成疑

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美國總統特朗普周三（26日）突然訪問伊拉克，慰問駐當地美軍，是他上任兩年以來首次踏足當地。

白宮雖然事前未有公布行程，但「心水清」的網民早已洞悉種種蛛絲馬跡。有人質疑白宮在保密總統行程上應更加小心，亦有人認為在社交媒體發達的年代，或許應採用較難辨認的飛機接載總統。

周三早上，有「眼利」的德國網民目擊全球僅得兩架的VC-25A飛機飛越當地上空。英國亦有網民上載相片，表示見到一架與空軍一號同樣以藍白作為配色的飛機越過約克郡（Yorkshire）。網民「報料」引發更多人追蹤航機的呼號，並猜想特朗普正前往中東。

當日還有其他線索反映特朗普已離開白宮。白宮新聞辦公室無人當值，亦未有發布任何日常總統行程的指引。每逢總統留在白宮，理應會有海軍駐守於西翼外，但當日也未見海軍的蹤影。

更令人覺得奇怪的是，特朗普罕有地從Twitter「消失」20小時。常以Twitter「治國」的特朗普在周日（23日）和周一（24日）分別發布最少10條推文，甚至在聖誕日也發布了2條，但之後卻突然「失蹤」。最終他以一段與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）會面美軍士兵的短片打破沉默。

特朗普突訪伊拉克：特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、數名隨從和特勤局人員乘坐空軍一號專機，由華盛頓飛往伊拉克巴格達阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base），為他公布由敘利亞撒軍後現身中東。（路透社）

伊拉克及阿富汗退伍美軍（Iraq & Afghanistan Veterans of America）創辦人里克霍夫（Paul Rieckhoff）稱，有消息人士透露特朗普正前往探訪美軍，有可能是去伊拉克。他認為，如果事情尚未發生就已有多人得悉，實在令人不安。

法新社記者伯利（Marc Burleigh）亦指，特朗普行程在白宮確認前已於Twitter上「洩露」，在Twitter年代，要解決保安問題就不要採用容易辨認的飛機接載總統。

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（華盛頓郵報）

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