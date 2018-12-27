特朗普突訪伊拉克　心水清網民早見蛛絲馬跡　安全問題成疑

美國總統特朗普周三（26日）突然訪問伊拉克，慰問駐當地美軍，是他上任兩年以來首次踏足當地。 白宮雖然事前未有公布行程，但「心水清」的網民早已洞悉種種蛛絲馬跡。有人質疑白宮在保密總統行程上應更加小心，亦有人認為在社交媒體發達的年代，或許應採用較難辨認的飛機接載總統。

周三早上，有「眼利」的德國網民目擊全球僅得兩架的VC-25A飛機飛越當地上空。英國亦有網民上載相片，表示見到一架與空軍一號同樣以藍白作為配色的飛機越過約克郡（Yorkshire）。網民「報料」引發更多人追蹤航機的呼號，並猜想特朗普正前往中東。

當日還有其他線索反映特朗普已離開白宮。白宮新聞辦公室無人當值，亦未有發布任何日常總統行程的指引。每逢總統留在白宮，理應會有海軍駐守於西翼外，但當日也未見海軍的蹤影。

更令人覺得奇怪的是，特朗普罕有地從Twitter「消失」20小時。常以Twitter「治國」的特朗普在周日（23日）和周一（24日）分別發布最少10條推文，甚至在聖誕日也發布了2條，但之後卻突然「失蹤」。最終他以一段與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）會面美軍士兵的短片打破沉默。

特朗普突訪伊拉克：特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、數名隨從和特勤局人員乘坐空軍一號專機，由華盛頓飛往伊拉克巴格達阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base），為他公布由敘利亞撒軍後現身中東。（路透社）

伊拉克及阿富汗退伍美軍（Iraq & Afghanistan Veterans of America）創辦人里克霍夫（Paul Rieckhoff）稱，有消息人士透露特朗普正前往探訪美軍，有可能是去伊拉克。他認為，如果事情尚未發生就已有多人得悉，實在令人不安。

Sources telling me Trump’s on his way to visit troops—possibly in Iraq. Better late than never. But also a bit troubling that so many folks seem to already know about this if it hasn’t happened already. #OpSec anyone? — Paul (PJ) Rieckhoff (@PaulRieckhoff) 2018年12月26日

法新社記者伯利（Marc Burleigh）亦指，特朗普行程在白宮確認前已於Twitter上「洩露」，在Twitter年代，要解決保安問題就不要採用容易辨認的飛機接載總統。

Twitter had the lowdown on Trump's trip hours before confirmation (no Marine guard at WHouse, no Trump tweets for 20 hours, AF1 spotted over Europe)... Answer to OpSec in the Twitter age is to not use easy-to-ID plane, right? https://t.co/Kj7t0r78ff — Marc Burleigh (@marcburleigh) 2018年12月26日

（華盛頓郵報）