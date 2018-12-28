日本月薪真係高過香港？30多歲男女收入大調查　兩成人存款得……

步入而立之年，會有多少存款呢？LeoSophia公司面向30-39歲年輕人做了一次社會調查，調查資料顯示：24.3%的年輕人存款不到50萬日元（約3.5萬港元），14.1%的年輕人存款超過1000萬日元（約71萬港元）以上。原來，30-39歲年輕人的存款金額相差竟如此懸殊（不動產資產不在本次統計範圍）。據統計，30-39歲的年輕人的平均存款為339.8萬日元（約24萬港元），其中大多數人存款在150-200萬日元（約10-14萬港元）之間。

30多歲日本人之存款（日本通網提供）

再細分一下，30歲出頭（30-32歲）的年輕人存款區間大多為150-200萬日元，而接近40歲（37-39歲）時，這一數據變為了200-300萬日元（約14-21萬港元）。值得一提的是：在存款不足50萬日元的年輕人中，30歲的佔比35%，39歲的佔比18.2%。

不同年齡之平均存款（日本通網提供）

所以說，“年齡大小和存款多少成正比”這句話雖然不是100%正確，但是一定程度上，的確有相關的聯繫。

30多歲年輕人的收入

除了存款調查外，LeoSophia還做了一項關於收入的調查。調查資料顯示：30-39歲男性平均收入為28.3萬日元／月（約2萬港元），其中大多數人的收入在25-30萬日元／月（約1.7-2.1萬港元）之間。在我們的印象中，30多歲男性的收入應該是隨年齡上漲而上漲的，但這次調查發現並沒有這樣的趨勢。關於這個結果，LeoSophia資料分析員解釋道：“男性職員到了30歲後，有的是剛剛跳槽降低了職別，有的結婚了（可能加班就少了），有了這類人之後就出現這樣的情況了”。

30多歲日本男女分別的平均收入（日本通網提供）

另一方面，30-39女性中，收入為20萬日元／月的佔比高達77%。分年齡統計結果來看， 30～39歲的女性中一半以上收入都不足20萬日元／月。