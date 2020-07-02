【香港人在英國】30歲尾班車　赴英追夢：有人做兩年Sales買到樓

《港區國安法》正式生效，國際社會反應強烈，英國首相約翰遜（Boris Johnson）昨（1日）表示，將向300萬合資格申請英國國民海外護照（BNO）的香港人，提供5年居留許可，繼而申請定居並成為入籍途徑。此計劃一出，引起不少港人關注，希望前路有多一個選擇。在考慮移民前，不妨參考一下其他港人在英生活的故事。 現年35歲，從事與劇場相關工作的Boni，在30歲時決定趕「尾班車」，申請工作假期（Working Holiday）到英國，期後更在當地完成了碩士學位，續透過畢業生企業家簽證（Graduate Entrepreneur）在當地成立小劇團，演出廣東話親子劇。她直言，雖然在英國和香港工作賺取的收入相若，但倫敦的藝術文化水平比香港高，不但可開拓視野，更有利她的事業作長遠發展。

Boni到英國工作前，曾在香港大學擔任粵劇教育研究助理，及在西九文化區表演藝術部任職高級研究員。（龔嘉盛攝）

Boni到英國前，曾於西九文化區表演藝術部任職高級研究員，亦有參與劇團演出。她指，從事藝術行政和演出工作，不論是在香港或英國，都未必賺到好多錢，因此不少演員都要做副業，以賺取穩定收入幫補生計，「在香港，不少演員的副業都是入學校教班，在英國就做比較多人做初級職位，例如劇場帶位、畫廊客服、酒吧吧枱等，方便遷就排戲時間。」不過，英國的戲劇行業成熟，尤其是Boni有興趣的劇場構作的發展比香港久遠，且匯聚世界各地頂尖的藝術表演，實在有利她提升個人藝術水平及接觸不同工作機會。

Boni坦言，從事藝術行政和演出工作，不論是在香港或英國，都未必賺到好多錢，不少演員都要做副業，以賺取穩定收入幫補生計。（龔嘉盛攝）

在英國生活數年，Boni亦慢慢了解到英國人的生活及職場文化。她笑指，英國人講話出名拐彎抹角，聽起來很舒服，但當中的含意又未必如字面一樣，「例如他們講『not bad』就是幾好，講得很誇張的，如「brillaint』、『amazing』就反而未必是真的。」

Boni又指，英國人愛Social（社交），特別是下班後一起到酒吧飲酒聊天。她十年前曾到英國做實習，由於不飲酒，又不了解當地文化，所以每次都會婉拒同事的邀請，被朋友笑指她「Anti-social」（不愛社交）。現時她亦學會用舒服的方式融入其中，「不一定次次都出席，但人家叫你十次，都起碼去一、兩次，叫杯橙汁坐低聊天都好。」

英國人友善、願意提攜後輩的個性亦令Boni印象深刻，她指，在工作時，上司都不介意介紹人脈讓她認識；其大學教授又曾指，如果學生想認識「好大粒」、好勁的人，可以直接用Twitter私訊對方，約對方飲咖啡，基本上他們都會答應。

Boni非常享受在英國的生活：（按圖了解）

（受訪者提供）

身在英國 省錢極為重要

為了省錢，Boni平日的生活十分節儉，會自己買菜煮飯，盡量減少外食，「在英國買日用品比香港更便宜，例如，用百多元港元已吃到很高質素的食物，但在香港閒閒地都要七、八十元，又未必好吃。」衣食都可以省，但倫敦的交通的開支不容小覤，她每月需要花120英鎊（約1200港元）買地鐵月票，來往zone 1和zone2市區。

至於住宿方面，Boni剛到倫敦時，曾租住環境較惡劣的小房間，只可容納一張單人床、小床頭櫃及衣櫃，「覺得好壓迫、好辛苦」。因此，她寧願捱貴一點，租住了一間月租400英鎊（4000港元）的房間。由於房東每日都會無間斷製作白雲鳳爪供給唐人街餐館，故全屋瀰漫着一股酸味，「用口『啃』骨是都市傳說，他們是用筷子處理的，哈哈。」可是，房東非常「孤寒」，冬天9度以下，晚上6時後才會開暖氣，廁所又沒有暖氣，冬天時很難捱。

Boni曾住在一間月租400英鎊（4000港元）的套房，由於房東每日都會無間斷製作白雲鳳爪供給唐人街餐館，故全屋瀰漫着一股酸味。（受訪者提供）

及至Boni找到皇家莎士比亞劇團文學部助理的全職工作，每月有穩定收入，她才再次搬家。現時她月花600英鎊（約6000港元）租住一間環境不錯的套房，「我住在zone2至zone3之間，有自己的廁所，這個價錢已經算很便宜。」

英國是香港人申請工作假期的熱門國家之一，簽證一批兩年，沒有工種限制，甚至創業亦可，Boni表示，不少華人都在餐館及名店工作，「聽過有人在LV做Sales兩年就買到樓。」另外，IT、客戶服務、設計師、賭場服務員等工作都是其他選擇。

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