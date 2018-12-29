敘利亞政府軍傳已進駐　美軍否認曼比季控制權易手

美國總統特朗普（Donald Trump）上周三（12月19日）宣布將從敘利亞撤軍之後，敘利亞北部城鎮曼比季（Manbij）成為區內焦點，外界擔憂小鎮會成為不同勢力爭奪的地方，局勢或會變得緊張。 敘利亞政府軍聲稱已進駐曼比季，並在當地升起國旗，惟美軍中央司令部發言人布朗（Earl Brown）中校稱，聯軍並未發現情況屬實的跡象。

自從敘利亞軍宣布政府軍已進入曼比季，背後有土耳其支持的敘利亞叛軍即開始與土耳其軍事力量集合，朝這小鎮邁進。路透社引述目擊者稱，有土耳其支持的武裝份子向曼比季進發。

總部設於英國的敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，敘利亞政府軍只是抵達曼比季外圍，並未進駐。他們與土耳其支持的武裝份子聯手，在附近建立屏障。

路透社引匿名美國官員報道，曼比季仍有數十名美軍駐守，市內並未見敘利亞政府軍，但小鎮外圍有就有。駐守在曼比乎附近，由土耳其支持的敘利亞反對派表示，正與土耳其部隊一同向這小鎮靠近。

多方意圖介入 小鎮或變衝突熱點

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）一直想清剿盤踞土敘邊境的庫爾德武裝人民保護部隊（YPG）。特朗普宣布美軍將撤出敘利亞後，埃爾多安稱將接手消滅敘國境內ISIS勢力，惟外界擔心土耳其是以打擊恐怖份子為名，行攻擊庫爾德族民兵之實。

鄰近土耳其邊境的曼比季具重要戰略價值，自庫爾德民兵2016年從ISIS手上奪回當地控制權後，曼比季一直由他們控制。美軍則向他們提供協助。美國在庫族人控制區駐軍約2000人。

美軍撤軍將留下的軍事真空，會成為多個勢力爭相填補的目標。土耳其不用再忌憚當地美軍，而有俄羅斯支持的敘利亞政府軍開往曼比季，也將令區內多個代理人勢力面對更複雜的狀況。

（綜合報道）