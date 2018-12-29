敘利亞政府軍稱進入曼比季　埃爾多安：心理戰

敘利亞政府軍周五（28日）聲稱已經進入北部城鎮曼比季（Manbij）。土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）回應，敘利亞政府軍正試圖藉此進行心理戰。他強調，據安卡拉（Ankara）掌握的情報和俄羅斯官方說法，目前一切言之過早。

土耳其早前曾威脅會在曼比季發動襲擊，清剿盤踞當地的庫爾德武裝人民保護部隊（YPG）。埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在伊斯坦堡（Istanbul）進行周五禮拜，結束後向記者表示，土耳其並不急於展開行動。

埃爾多安說：「就現時情勢而言，我們仍然支持敘利亞領土完整，這些地區是敘利亞所有。只要恐怖組織離開當區，當地就沒有土耳其發揮的餘地。」他強調，土耳其的目標不僅關乎曼比季，而是消滅該區所有恐怖組織，又指要讓庫爾德武裝人民保護部隊受到教訓。

美國總統特朗普（Donald Trump）上周三（12月19日）宣布將從敘利亞撤軍之後，曼比季成為區內焦點，外界擔憂小鎮會成為不同勢力爭奪的地方，局勢或會變得緊張。敘利亞政府軍周五聲稱已進駐曼比季，並在當地升起國旗，惟美軍中央司令部發言人布朗（Earl Brown）中校稱，聯軍並未發現情況屬實的跡象。

（路透社／中央社）