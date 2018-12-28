美軍撤出敘利亞　土耳其施計冀逼走法軍

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）12月12日才宣布，將對敘利亞東北部的庫爾德自治區揮軍，聲稱他們是恐怖分子。一周後，美國總統特朗普隨即宣布美軍將全面撤出敘利亞，被視為給土耳其的一份厚禮。 如今法國將會成為土耳其打擊庫爾德民兵的最後障礙，而安卡拉政府正設法逼走法軍。

《金融時報》指出，目前法國大約有200名軍人駐守敘利亞東北部，給庫爾德人為主的敘利亞民主軍（Syrian Democratic Forces，簡稱SDF）提供物流及軍事援助，以打擊極端組織ISIS。美軍一撤走，法軍毫無疑問將會處於危險境地。

土耳其官方媒體《阿納多盧報》（Anadolu）周三（26日）將法軍駐兵位置等敏感訊息公開，聲稱他們所在的9個哨站，至少有一半都由美軍保護，表明美軍一走，這批法軍將會非常危險。

土耳其外交部長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）周二（25日）亦都警告，如果法軍繼續留守保護庫爾德武裝，這樣對法軍以及庫族武裝都不會有好處。

土耳其總統埃爾多安（左）對敘利亞東北部的庫爾德武裝虎視耽耽，法國總統馬克龍（右）則表明庫族民兵有助全球打擊恐怖分子，呼籲國際社會切勿忘恩。（VCG）

馬克龍提醒勿「過橋抽板」

儘管安卡拉政府不斷施壓，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）暗示將會繼續支援SDF。他周日（24日）在非洲乍得（Chad）表示對美國撤軍決定感到遺憾，又說盟友應該要「靠得住」，並提到SDF在巴黎以致全球的反恐行動甚有功勞，提醒國際社會切勿忘記他們的幫忙。

美國防部發言人周日表示，將離職的國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）已簽署命令，讓美國在未來數周從敘利亞撤出。埃爾多安跟特朗普同日通電話，確認不會讓敘利亞出現權力真空，令人關注法國能否兌現諾言，繼續保護SDF。

（綜合報道）