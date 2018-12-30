【中美貿易戰】中美元首通電話　特朗普：協議倘達成將是非常全面

中國國家主席習近平上周六（29日）與美國總統特朗普通電話，談及中美貿易協議、朝鮮半島局勢及地區安全問題。習近平強調，兩國關係正處於重要階段，希望雙方團隊能盡早達成互利雙贏的協議；特朗普亦強調兩國關係非常重要，又表示貿易協商進展良好，有望達成非常全面的協議。 中國外交部發言人陸慷周日（30日）表示，中方願同美方一起，落實兩國元首在12月初阿根廷二十國集團（G20）峰會會晤達成的重要共識。

美國總統特朗普在Twitter推文，表示他與中國國家主席習近平通了一個「既長且非常好」的電話，又表示中美貿易協商進展得很好。「若達成協議，將會是非常全面，涵蓋所有議題、範疇和爭論點的協議。」

Just had a long and very good call with President Xi of China. Deal is moving along very well. If made, it will be very comprehensive, covering all subjects, areas and points of dispute. Big progress being made! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月29日

特朗普：美中正處於重要階段

新華社同日報道，習近平是應約與特朗普通電話，兩位領袖互相致以新年祝賀。報道引述特朗普在電話中表示，非常重視與習近平的良好關係，並表示美中關係很重要，形容正處於一個重要階段，受全世界高度關注。

特朗普又表示，兩國團隊一直努力落實他與習近平在阿根廷G20峰會會晤達成的共識，希望能盡早達成互利雙贏、又對世界有利的協議。

習近平：中方願與美方溝通協調

新華社引述習近平表示，中方高度重視中美關係發展。習近平強調2019年是中美建交40周年，並讚賞美方願意發展合作和建設性的中美關係。他指出，中方願意與美國在重大國際及地區問題上溝通與協調，相互尊重彼此重要利益，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

習近平重申，中方鼓勵和支持朝美雙方繼續開展對話並取得積極成果。

習近平與特朗普通電話：特朗普表示，兩國團隊一直努力落實他與習近平在阿根廷G20峰會會晤達成的共識。二人12月1日舉行晚宴，「飯局」長達兩個半小時。（路透社）

外交部：中美關係進展來之不易

中國外交部發言人陸慷周日（30日）就中美2019年迎來建交40周年發表談話。他表示，中美關係40年來歷經風雨，目前取得的進展來之不易，兩國要堅持理性客觀地看待彼此戰略意圖。他又表示，中方願同美方一起，落實好習近平及特朗普在G20會晤達成的重要共識。

時隔近一個月再談貿易戰

特朗普與習近平12月1日在G20峰會舉行會談，同意暫停互增關稅，讓雙方進行談判化解貿易糾紛。不過加拿大緊接應美國要求，拘捕華為副董事長兼首席財務官（CFO）孟晚舟，令暫時緩和的中美貿易戰再度升温。中美元首在這個關鍵時刻突然通電話，並傳出正面信息，引起外界關注。

特朗普與習近平對上一次通電話是在11月1日，當時亦是習近平應約跟特朗普通電話。這是兩國元首數月以來首次通話，被視為推動兩人在G20會面及貿易戰的新轉機。

（綜合報道）