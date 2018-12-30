【中美貿易戰】中美元首通電話　特朗普：協議倘達成將是非常全面

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中國國家主席習近平上周六（29日）與美國總統特朗普通電話，談及中美貿易協議、朝鮮半島局勢及地區安全問題。習近平強調，兩國關係正處於重要階段，希望雙方團隊能盡早達成互利雙贏的協議；特朗普亦強調兩國關係非常重要，又表示貿易協商進展良好，有望達成非常全面的協議。

中國外交部發言人陸慷周日（30日）表示，中方願同美方一起，落實兩國元首在12月初阿根廷二十國集團（G20）峰會會晤達成的重要共識。

美國總統特朗普在Twitter推文，表示他與中國國家主席習近平通了一個「既長且非常好」的電話，又表示中美貿易協商進展得很好。「若達成協議，將會是非常全面，涵蓋所有議題、範疇和爭論點的協議。」

特朗普：美中正處於重要階段

新華社同日報道，習近平是應約與特朗普通電話，兩位領袖互相致以新年祝賀。報道引述特朗普在電話中表示，非常重視與習近平的良好關係，並表示美中關係很重要，形容正處於一個重要階段，受全世界高度關注。

特朗普又表示，兩國團隊一直努力落實他與習近平在阿根廷G20峰會會晤達成的共識，希望能盡早達成互利雙贏、又對世界有利的協議。

習近平：中方願與美方溝通協調

新華社引述習近平表示，中方高度重視中美關係發展。習近平強調2019年是中美建交40周年，並讚賞美方願意發展合作和建設性的中美關係。他指出，中方願意與美國在重大國際及地區問題上溝通與協調，相互尊重彼此重要利益，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

習近平重申，中方鼓勵和支持朝美雙方繼續開展對話並取得積極成果。

習近平與特朗普通電話：特朗普表示，兩國團隊一直努力落實他與習近平在阿根廷G20峰會會晤達成的共識。二人12月1日舉行晚宴，「飯局」長達兩個半小時。（路透社）

外交部：中美關係進展來之不易

中國外交部發言人陸慷周日（30日）就中美2019年迎來建交40周年發表談話。他表示，中美關係40年來歷經風雨，目前取得的進展來之不易，兩國要堅持理性客觀地看待彼此戰略意圖。他又表示，中方願同美方一起，落實好習近平及特朗普在G20會晤達成的重要共識。

時隔近一個月再談貿易戰

特朗普與習近平12月1日在G20峰會舉行會談，同意暫停互增關稅，讓雙方進行談判化解貿易糾紛。不過加拿大緊接應美國要求，拘捕華為副董事長兼首席財務官（CFO）孟晚舟，令暫時緩和的中美貿易戰再度升温。中美元首在這個關鍵時刻突然通電話，並傳出正面信息，引起外界關注。

特朗普與習近平對上一次通電話是在11月1日，當時亦是習近平應約跟特朗普通電話。這是兩國元首數月以來首次通話，被視為推動兩人在G20會面及貿易戰的新轉機。

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（綜合報道）

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