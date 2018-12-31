【中美貿易戰】習近平與特朗普通電話　美總統被指誇大談判進展

中國國家主席習近平與美國總統特朗普在周六（29日）通電話，惟雙方都沒有透露具體細節。 這通電話發生在美國聯邦政府局部停擺，以及美國股市先失卻「聖誕節反彈行情」（Santa Rally）的傳統，再發生「血色平安夜」之後。 《華爾街日報》引述知情人士說，特朗普誇大中美雙方談判進展，他的目的是藉此安撫市場。

兩人12月1日在阿根廷出席二十國集團峰會後，訂下90日「休戰期」。在這段時期內，雙方除了不會額外向對方加徵關稅，還會加緊就知識產權保障、非關稅壁壘及產業政策等問題展開談判。美方曾指出，一旦無法達成協議，會在3月2日將中國進口產品關稅稅率，從10%調升到25%。

美國總統特朗普在Twitter推文，表示他與中國國家主席習近平通了一個「既長且非常好」的電話，又表示中美貿易協商進展得很好。他在推文寫道：「若達成協議，將會是非常全面，涵蓋所有議題、範疇和爭論點的協議。」，又說中美貿易談判「已有很大的進展」。

美國《華爾街日報》引述談判知情人士指出，特朗普可能誇大了雙方達成協議的可能性。他們提到，特朗普想安撫近日呈現波動的市場，因在某程度上，外界擔心中國及美國的貿易鬥爭可能會失控。

彭博社上周四（27日）引述兩名知情人士報道，美國政府代表團會在1月7日那一周訪問中國。倘若成行，是次中美元首通話便可被視為特朗普在會談之前，先跟習近平「打個招呼」，同時向外界釋出訊息，華府局部停擺，不影響中美談判、雙方仍然「有偈傾」。由此看來，這當然也有讓投資者安心的用意。