回顧貿易戰開打至今　中美元首三次電話一次正式會晤

中國國家主席習近平與美國總統特朗普，在中美貿易戰關鍵時刻，上周六（29日）突然就貿易協議通電話，並傳出正面信息，引起外界關注。事實上，自中美貿易戰2018年3月開打至今，二人已至少通過三次電話，舉行過一次正式會晤，每次內容都離不開貿易議題及朝鮮問題。 根據過往經驗，這幾次對話都讓中美貿易戰有暫時緩和跡象，惟之後的事態發展卻不一定盡如人意。香港01為您整理二人今年內幾次重要對話內容如下：

5月8日：貿易戰首次通話 推動聯合聲明＋放生中興

美國貿易代表團5月3日至4日訪問中國提出8大貿易要求，惟雙方未達成任何協議。特朗普5月8日在Twitter發文預告會與習近平通電話。

特朗普在通話中表示，美方期待同習近平繼續保持密切聯繫。應約通電話的習近平表示，希望雙方貿易代表團可保持溝通，找到解決問題的辦法。

中國副總理劉鶴率領的中方代表團同月15日到美國磋商，並發表聯合聲明，外界將聲明解讀為中美同意不打貿易戰。特朗普亦對中興態度軟化，他及後向美國霍士新聞（Fox News）透露，稱習近平致電他商討中興被制裁一事，雙方最後同意讓中興以罰款換取解除貿易禁令，不過消息未被中方證實。

中美貿易戰在6月15日再度升溫，特朗普再宣布向500億美元中國商品加徵25%關稅；中方聲言還擊。

習近平與特朗普通電話：二人在5月8日通電話，及後劉鶴率領的中國代表團5月15日到19日訪問華盛頓，雙方還發表聯合聲明。（路透社）

11月1日：數月以來首次通話 奠定G20峰會會面

中美在9月再互徵關稅，中方更取消同月與美國的貿易談判，使中美貿易談判陷入僵局。習近平與特朗普時隔幾個月，在11月1日再次通話，特朗普在Twitter發文稱與習近平有「非常好」的對話；再次應約電話的習近平亦表示希望中美關係健康穩定。

兩國元首均在通話中表示，希望12月初在阿根廷二十國集團（G20）峰會會晤。這次對話令雙方恢復經貿領域高層接觸，被視為中美貿易戰的新轉機，亦奠定二人在G20峰會的會晤。

習近平與特朗普通電話：兩國元首在11月1日的通話中，均表示希望在阿根廷二十國集團（G20）峰會會晤。圖為2018年11月特朗普展開上任後首次訪華行程。（路透社）

12月1日：習特會晚宴順利 定休戰90日

特朗普與習近平出席完阿根廷二十國集團（G20）峰會後，在當地出席晚宴。「飯局」長達兩個半小時，華盛頓和北京同意停止互徵新關稅，兩國會進行貿易談判，爭取在90日內達成協議。

白宮表示，但如果中美雙方在90日內未能就技術轉讓、知識產權、網絡盜竊和農業等貿易問題達成協議，雙方同意將關稅從10%提升至25%。不過加拿大同日緊接應美國要求，捕拘華為副董事長兼首席財務官（CFO）孟晚舟，令緊張情勢再度升温。特朗普及後更將案件與中美貿易談判掛鉤，稱如果對達成協議有利，就會在必要時干預。

習近平與特朗普通電話：特朗普表示，兩國團隊一直努力落實他與習近平在阿根廷G20峰會會晤達成的共識。二人12月1日舉行晚宴，「飯局」長達兩個半小時。（路透社）

12月29日：再傾電話望達成全面協議

孟晚舟被捕成為中美貿易戰最新旋渦，根據司法程序，美國政府必須在2019年1月29日前，向法庭正式提出引渡孟晚舟的要求。在這個時候，中美元首突然再次通電話，並傳出正面信息。

這是中美元首通話，是習近平應約通話，特朗普又有在Twitter發文。特朗普稱，協議若達成將是非常全面。二人均希望能盡早達成互利雙贏的協議，落實在G20峰會會晤的共識。

貿易戰休兵期已過三分之一

習近平與特朗普這幾次通電話都有談及朝鮮問題，就朝鮮半島局勢交換意見，他們在3月9日通電話主要討論朝鮮半島局勢。值得一提的是，習近平在5月8日的對話中，重申中方支持美朝領導人會晤。當日朝鮮領袖金正恩到訪大連市並與習近平會面，外界相信他旨在向習近平通報「文金會」內容，並就「特金會」交換意見。

貿易戰休兵90日之期已過三分之一，今次中美元首通電話可謂對日後發展非常重要，或能起到力挽狂瀾的作用，惟貿易協議談判變數仍在。外界均希望，二人在電話中互致新年的祝福能夠成真。

（綜合報道）