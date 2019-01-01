美國民主黨接掌眾議院　三大委員會主席　「恭候」特朗普政府

美國民主黨當地時間周四（1月3日）將正式成為眾議院多數黨，多名重量級黨員接掌院內不同委員會的主席職務。這意味着他們有權力傳召特朗普本人、其家人和政府官員，在通俄和商業背景等範疇上作出更深入的調查。 面對充滿「敵意」的眾議院，相信特朗普政府未來一段時間都不會過得輕鬆。

民主黨員擔任眾院各委員會主席後，將擁有傳召和強迫作證的權力。委員會預料會向特朗普政府官員「發炮」，針對他們的個人表現。另一方面，特朗普進駐白宮前和成為總統後的行為也會成為開火目標。那麼，哪名委員會主席對特朗普最具威脅呢？

民主黨接掌眾議院：納德勒（Jerrold Nadler）將任眾院司法委員會主席一職，並擁有啟動彈劾總統程序的權力。（路透社）

司法委員會：納德勒（Jerrold Nadler）

現年71歲的政壇老手納德勒接任司法委員會（Judiciary Committee）一職。他擁有啟動彈劾總統程序的權力，這被視為對特朗普的最大威脅。雖然他稱現階段討論彈劾是言之過早，但他確實擁有這項權力。

納德勒表示將聚焦移民政策，他透露會深入調查特朗普政府遣返非法移民的「骨肉分離」政策。他說會對負責執行這政策的國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）採取強硬的提問思路。他的說話似乎是在暗示，有可能傳召她到國會作證。

外界預料他會密切注視通俄特別檢察官米勒（Robert Muller）的調查，特別是關於司法部（Justice Department），以及新上任的署理司法部長惠特克（Matthew G. Whitaker）。

民主黨接掌眾議院：接任眾院監督委員會主席的卡明斯（Elijah Cummings）計劃審查特朗普上任前，旗下酒店和物業的外國投資。（視覺中國）

監督委員會：卡明斯（Elijah Cummings）

擔任眾議員逾20年的卡明斯將掌管監督委員會（Oversight Committee）。卡明斯現年67歲，曾多番去信要求政府部門和特朗普旗下組織公開更多爭議事項。

他計劃調查部分特朗普政府官員，查看他們有否在非官方商業活動中動用政府服務和人員。他將會調查白宮成員的旅行消費習慣，以及他們有否用個人電郵帳戶來辦公事，目標包括特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）。

卡明斯同時計劃翻看特朗普屬下組織的商業交易，以及在特朗普上任前有多少外國投資進入他旗下的酒店和物業。

民主黨接掌眾議院：希夫（Adam Schiff）可在眾院情報委員會內啟動更多有關特朗普與俄羅斯和沙特阿拉伯有關的調查。（路透社）

情報委員會：希夫（Adam Schiff）

現年58歲的希夫曾任檢察官，他在接任情報委員會（Intelligence Committee）主席後便可推動「通俄門」相關的調查。

他過去兩年一直指控委員會內的共和黨人，稱他們聯同白宮阻止眾院調查有關俄羅斯干預2016年美國總統選舉，以及特朗普與莫斯科之間的可能聯繫。他走馬上任之後，或會為通俄調查揭開新一頁。

除此之外，外界預期希夫可為重啟調查沙特阿拉伯與特朗普的關係。他亦可以審查特朗普上任前，可能與莫斯科和利雅德等外國勢力做過的金融交易。

（金融時報／衛報）