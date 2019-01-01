美民主黨打響2020大選「起步槍」　參議員沃倫宣布競逐

美國總統特朗普上任以來爭議不斷，在民主黨於期中選舉贏回眾議院控制權的情況下，民主黨加快腳步籌備2020年總統大選。率先宣布參選的是參議員沃倫（Elizabeth Warren）。她周一（12月31日）宣布，已就參選成立「探索委員會」（Exploratory Committee）。

「探索委員會」通常在政治人物宣布競選總統前成立。從法律角度看來，委員會成立之後，參選人可開始合法籌募選舉獻金，以便到不同地方視察。

她發布影片說明參選的願景，是希望為美國人鋪設一條通往「機會」的道路，而不是只有富人佔盡好處。

她在Twitter推文寫道：「美國每個人都應能勤奮工作，按同一套規則過活、照顧他們自己以及所愛之人。這就是我為之奮鬥的事情，這就是我為何成立競選總統的探索委員會。我需要你跟我在一起。」

她已檢視完自己過去所有文章與紀錄，先挑出可能被攻擊的把柄，其幕僚也已在波士頓附近物色競選總部。

自2013年起代表麻省成為參議員的她，在黨內素有「自由主義火把」的稱號。她在參議院常就金融事務發聲，也是消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau，CFPB）成立的推手之一。她從政前是哈佛大學法學院教授。她在2016年為希拉里（Hillary Clinton）助選，因此成為特朗普嘲諷的對象。

沃倫宣布競選總統：她2012年競選參議員時自稱有原住民血統，後被特朗普揶揄。她2018年9月亮出自己的DNA分析報告，證明真有其事，要求特朗普「找數」捐款。（資料圖片）

特朗普出言嘲笑 沃倫亮出報告反擊

沃倫由2017至2018年最廣為人知的，是她與特朗普的罵戰。特朗普2017年11月27日在白宮表揚土著英雄「納瓦霍代碼解碼員」（Navajo code talker）時，戲稱沃倫是動畫電影《風中奇緣》女主角——印第安公主寶嘉康蒂（Pocahontas）。

沃倫在2012年競選參議員時聲稱有原住民血統，他在競選總統期間取笑她是寶嘉康蒂。他話中有話，似是暗示她聲稱自己有土著血統，增加政治資本。

沃倫2018年10月15日公開其DNA分析報告，顯示她確實有美國原住民血統。沃倫促請對方兌現承諾，捐出100萬美元（約780萬港元）。惟他反口不認自己有說過會捐款。

沃倫公布基因報告以及做出反擊的行動，被視為她參加2020年總統大選前奏。她9月曾表示會認真考慮爭取民主黨候選人提名，挑戰特朗普。

沃倫宣布競選總統：除了沃倫，傳聞出選的民主黨人不少，當中包括前副總統拜登（Joe Biden）。如何他真的決定參選，便是第三度挑戰總統寶座。（視覺中國）

傳多人有意出選 沃倫對手甚多

除了沃倫，民主黨內一些人已對總統大位摩拳擦掌。新澤西州的民主黨參議員布克（Cory Booker）已在約談可能擔任競選經理的人選；曾住過北京、台中及香港、通曉中文的陸天娜（Kirsten Gillibrand）在組織班底時也偏好選擇女性成員以利選情。黨內還有前副總統拜登（Joseph R. Biden）及參議員桑德斯（Bernie Sanders）等有名氣的潛在對手。這可能是沃倫需比他們更早宣布參選的原因。

傳聞有意加入戰團的，還有紐約前市長彭博（Michael R. Bloomberg）、科羅拉多前州長希肯魯柏（John Hickenlooper）以及聯邦參議員布朗（Sherrod Brown）等人。

現時談論民主黨選情是言之過早，但該黨缺乏領袖新血是不爭的事實。黨內比較有看頭的人選包括已年屆77歲的桑德斯，還有立場較溫和、現年76歲的拜登。立場左傾的沃倫某程度上能與特朗普形成強烈對比，但她魅力欠奉，看來有令人難予厚望之感。

（綜合報道）