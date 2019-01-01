見證中美建交　美前總統卡特《華郵》撰文：應避免「當代冷戰」

1979年1月1日，中美兩國正式建交，如今卻基於貿易摩擦，以及更廣泛的戰略競爭，雙方似乎重走對抗老路。 就在中美建交40周年前夕，美國前總統卡特（Jimmy Carter）在《華盛頓郵報》撰文，呼籲雙方修補關係，避免「當代冷戰」。

處於險境的中美關係

在1977年至1981年期間執政的卡特形容，當年中美關係正常化，促成東亞和太平洋地區的和平。隨著中國經濟增長，以及持續與美國經濟融合，兩國亦成為全球繁榮的引擎。過去40年的經驗證明，兩個在歷史、文化和政治體制上截然不同的國家，亦可以衷誠合作。然而，中美至關重要雙邊關係，目前正處於危險之中。

年屆94歲的卡特引述一些中國精英指，美國正在進行一場旨在攪亂中國的「邪惡陰謀」（evil conspiracy），一些對中國至今仍未民主化而感到失望的美國人，亦聲稱中國對美國人的生活方式構成威脅。美國政府報告甚至聲稱，中國致力於挑戰美國霸權，有意把美國逐出亞洲，並削弱美國在全球其他國家的影響力。

卡特認為，如果美國高層官員抱持這種危險的想法，中美之間的「當代冷戰」看來並非不能避免。在這個敏感時刻，誤解、誤算，或者在處理台灣和南海問題時未能妥善遵從既定的交往守則，可能便會發生軍事衝突，為世界帶來災難。

貿易摩擦，以及更廣泛的戰略競爭，導致雙方關係在去年急轉直下。(視覺中國)

美國去年向2000億美元中國商品開徵關稅，中國相應報復，導致兩國關係惡化，對雙方都造成傷亡。為期90日的「休戰期」，卻為兩國就貿易問題達成永久協議提供機會。卡特就此提問：在取得上述進展後，中美還可繼續做什麼，修補兩國關係？

首先，就著華府長期投訴的貿易不平衡、（中國被指）竊取知識產權、強迫技術轉移，以及針對美國在華投資和營商的不公平障礙，他認為有關問題必須盡快及有效解決，主張雙方都不應以「國家安全」為由，阻礙對方的正當商業活動。他又認為，為了經濟創新和增長，中國需要競爭，而推動公平互惠的關係，是讓兩國經濟維持強壯的唯一方法。

特朗普和習近平12月初在阿根廷會晤，達成90日「停火協議」。(視覺中國)

中美互不干涉對方事務

其次，他認為正如中國無權干涉美國事務一樣，美國人亦必須承認，美國無權就如何管治人民和怎樣挑選領導人，向中國發出指示。雖然國家之間有時會互相評論對方，但這些互動永不應變成指令（directives or edicts），而是應該雙向溝通。卡特強調，中國在持續發展經濟、滅貧等方面的成就須要受到頌揚；但與此同時，中國在互聯網審查、對少數族裔和宗教施加的限制，亦應該被記下及受到批評。

這種均衡方式（balanced approach）是確保美中繼續合作，解決一些棘手的全球問題的關鍵。雖然在其他問題上有衝突，但北京在促成朝鮮半島無核上的作用是必不可少的，北京亦可在中東、非洲、反恐，以及在調解其他國際爭端上，給予協助。

在幫助非洲建立基礎設施上，中美儘管存在競爭關係，但並非不能合作。(視覺中國)

非洲合作的契機

美國應該重返《巴黎氣候協定》，與中國一起應對氣候問題。不過卡特相信，兩國在非洲問題上合作是最容易的──兩國都在那裏積極對抗疾病、興建基礎設施、維持和平。

在上述議題上，兩國有時能夠通力合作，但雙方亦指控對方在當地大搞經濟剝削和政治操控。卡特強調，非洲人不想在中美之間選邊站隊，他們希望在匯集資源、分享專長，以及籌劃援助計劃時，看到中美協作。如果能與非洲人民合作，美國和中國都能克服互不信任，重建關係。

卡特憶述，當年他和鄧小平都知道，他們正在推動和平事業。雖然，當今兩國領導人面對一個截然不同的事界，但和平事業依舊重要。卡特重申，在新挑戰和新機遇面前，領袖們必須帶來新願景、勇氣和智巧，但他亦相信，他們應該接受一個信念──美國和中國必須一道建立未來，而這是為了它們自己和全人類。